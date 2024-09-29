Таку позицію він висловив в інтерв’ю австрійському інформагентству АРА. Таким чином австрійський дипломат визнає, що російська сторона поки не готова до переговорів про завершення війни проти України.

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Глава МЗС Австрії закликає шукати діалог з Росією

Світ не чорно-білий. Ми потребуємо Росії, наприклад, у питанні клімату. Росія є членом ОБСЄ, Організації з безпеки й співробітництва в Європі, яка, як і раніше, має вирішальне значення на європейському континенті,

– заявив Шалленберг.

Коментуючи війну Росії проти України, австрійський дипломат висловив упевненість, що її закінчення можна досягти лише за столом переговорів. За його словами, подібні перемовини можуть дати результат лише тоді, коли у них беруть участь обидві сторони.

"Чи складається зараз враження, що російська сторона не дуже серйозно налаштована на змістовні переговори? Так! Але я сподіваюся, що в якийсь момент це станеться", – наголосив міністр закордонних справ Австрії.

На його думку, також потрібно долучати до зусиль з мирного врегулювання Китай, Бразилію, Індію та інші країни. "Ми маємо долучити ці держави до процесу. Це ключовий момент, оскільки інакше миру не досягти", – вважає він.

Нагадаємо, нещодавно російський диктатор Владімір Путін публічно заявив про нібито готовність до переговорів з Україною. Канцлер Австрії пообіцяв надати майданчик для зустрічі лідерів ворогуючих держав.