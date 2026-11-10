"Ждем ответа от россиян": Сибига рассказал о предложениях Украины по перемирию

Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.

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Ожидание ответа России

Дипломаты сосредоточились на согласовании с международными союзниками практических механизмов безопасности.

Украина предлагает свои подходы к перемирию – как в Черном море, так и в энергетике. Мы передали их партнерам и сейчас ожидаем ответа со стороны россиян– заявил Сибига.

Кроме того, глава МИД обозначил ключевые позиции Украины на переговорах в Абу-Даби. Речь идет о деэскалации и предложенном Украиной перемирии, а также о гарантиях безопасности.

Отдельным пунктом Сибига назвал встречу Владимира Зеленского и Владимира Путина, которая, по мнению министра, "может действительно ускорить окончание войны".

Напомним, министр иностранных дел Украины встретился с главой МИД Франции Жаном-Ноэлем Барро на полях саммита G7. Стороны скоординировали шаги по защите энергосистемы и усилению противовоздушной обороны перед зимой.