"Очікуємо на відповідь росіян": Сибіга розповів про пропозиції України щодо перемир'я

Україна запропонувала кілька підходів до перемир'я / МЗС України
Україна передала міжнародним партнерам власні пропозиції щодо перемир'я в Чорному морі та енергетиці. Київ наразі очікує на відповідь російської сторони стосовно цих ініціатив.
Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.
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Очікування на відповідь Росії
Дипломати зосередилися на узгодженні з міжнародними союзниками практичних механізмів безпеки.
Україна пропонує свої підходи щодо перемир'я – як у Чорному морі, так і в енергетиці. Ми передали їх партнерам і зараз очікуємо на відповідь з боку росіян
Крім того, очільник МЗС окреслив ключові меседжі України на перемовинах в Абу-Дабі. Йдеться про деескалацію та запропоноване Україною перемир'я, а також безпекові гарантії.
Окремим пунктом Сибіга назвав зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна, яка, на переконання міністра, "може дійсно пришвидшити закінчення війни".
Нагадаємо, міністр закордонних справ України зустрівся з главою МЗС Франції Жаном-Ноелем Барро на полях саміту G7. Сторони скоординували кроки для захисту енергосистеми та посилення протиповітряної оборони перед зимою.
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