Такое мнение 24 Каналу высказал военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко, заметив, что для его эффективности нужно несколько условий. Однако в первые несколько дней боевые действия точно не остановятся.

Смотрите также Это усложняет нам оборону, – офицер бригады "Рубеж" описал угрожающую тактику россиян

Будет ли эффективным перемирие на 30 дней

По словам военнослужащего, европейские страны поддерживают украинское предложение о прекращении огня на 30 дней. Именно его сначала должен был бы принять и Кремль.

Должно быть соглашение, где документально зафиксировано прекращение огня, механизмы мониторинга и контроля над этим, в частности допуск иностранных войск. Тогда мы зафиксируем реальные конкретные сроки. Путин это же нивелирует,

– объяснил он.

Объявление российского диктатора о перемирии на 3 дня – волюнтаристское решение, которое противоречит логике. Мусиенко отметил, что маловероятно, что позиция Украины 8 – 10 мая будет зеркальной – если россияне наносят удары и осуществляют штурмы, украинские военные будут действовать так же. Не исключено, что после 10 мая Путин возобновит атаки.

Военнослужащий отметил, что установление режима прекращения огня – это очень сложный процесс, ведь есть много вопросов, например, решение по разведению войск, отвод артиллерии и тому подобное.

Этот режим должен быть действенным. Однако не должно быть иллюзий, что в первый его день все стихнет. Думаю, на отдельных участках будут продолжаться боевые действия. Это очень хрупкая конструкция. Несколько дней – это не показатель, все будет постепенно,

– подчеркнул Мусиенко.

Он добавил, 30 дней – это как раз тот индикатор эффективности перемирия. Только за это время можно будет увидеть, сработало ли оно сработало.