На участке, где оборону держит бригада "Рубеж", противник собирает ресурсы. Как рассказал 24 Каналу офицер бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш, скорее всего, оккупанты вскоре начнут наступать на их позиции с техникой и мотоциклами.

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Что усложняет оборону для ВСУ

Не так давно враг начал менять тактику штурмовых действий. Оккупанты используют мотоциклы, на каждом из них есть минимум по 2 пехотинца.

Это действительно усложняет нам оборону. Потому что если, например, едет техника с 10 оккупантами, то попасть в них FPV-дроном и уничтожить одновременно и технику, и большое количество личного состава – значительно проще. Попасть по 10 – 20 подвижных целях, таких как мотоциклы – труднее,

– рассказал Андрей Отченаш.

Оккупанты пытаются максимально быстро дойти до линии, на которой они планировали проводить штурмовые действия. Соответственно, это увеличивает количество использования FPV-дронов, артиллерийских снарядов. Ведь речь идет о подвижной цели, которая придерживается дистанции.

Итак, меняются типы штурмов, соответственно украинским военным приходится классифицировать это и находить новые методы обороны.

Почему новая тактика врага такая угрожающая

Новые виды атак на мотоциклах достаточно угрожающие, хотя с точки зрения огневого контакта они не имеют такой опасности, как, например, танки или БМП, БТР, Однако если есть грамотное использование FPV-дронов противника и штурмовых действиях на мотоциклах – это действительно большое осложнение для ВСУ.

Благодаря FPV они хотят "потушить" наши огневые средства, максимально их придавить своим огнем, а мотоциклисты в это время пытаются быстро добраться до линии, на которой планировать штурмовать,

– подчеркнул офицер бригады "Рубеж" НГУ.

Но в этой тактике есть недостатки для самих россиян. Например, на фронте не асфальтная дорога, поэтому из 20 россиян по меньшей мере 2 – 3 упадут с мотоциклов и не доедут. К тому же осколочные боеприпасы поражают достаточно хорошо. А украинские пилоты дронов не дают противнику продвигаться.

Даже, если противнику удается заехать в какую-то посадку, его все равно уничтожают непосредственно в ней,

– подчеркнул офицер.

Но это показывает самую опасную тенденцию – штурмовые группы на мотоциклах. Их трудно подловить на подступах. А когда они приближаются, то на группу из 20 – 30 мотоциклов нужно использовать не менее 60 – 70 дронов. Поразить все цели не всегда удается.

Бригада собирает на дроны

Благодаря помощи украинцев, военные могут уничтожать противника, а также уберечь себя. Важным средством на фронте стали дроны на оптоволокне, которыми уничтожают врага в его тылах. Благодаря условной нити такой дрон может залетать вглубь на 5 – 15 километров.

Важно! Приобщиться к помощи нашим воинам может каждый. Поддерживайте сбор бригады "Рубеж" по ссылке!

Используя дрон на оптоволокне можно уничтожить серьезные средства врага, такие как РЭБ. Поэтому помощь неравнодушных украинцев является очень ценной и нужной для наших воинов.