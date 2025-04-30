Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник СБУ Иван Ступак. По его словам, Россия опасается длительного прекращения огня.

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Почему Россия не хочет длительного перемирия

Как отметил Ступак, здесь можно выделить две причины. Понятно, что Россия за это время будет подкреплять позиции, подвозить личный состав, ремонтировать технику и так далее. Но тем же будет заниматься и Украина.

Они осознают, что за 30 дней украинцы могут дорыть фортификационных сооружений; дополнительно заминировать территории – и тогда у россиян начнутся новые проблемы. Но это одна из причин,

– сказал Ступак.

Кроме этого, российское околовоенное сообщество явно выступает против приостановления любых боевых действий. У каждой группы там можно выделить свои интересы. Кто-то буквально живет войной; другие – зарабатывают на ней, поэтому заинтересованы в продолжении боевых действий.

У кого-то есть военные подряды. Пока ведутся боевые действия – до тех пор они зарабатывают. Они так же поддерживают ту повестку дня, чтобы продолжать боевые действия. Я думаю, что Кремль подыгрывает именно этим группам,

– отметил Ступак.

Напомним, недавно Путин объявил о так называемом временном "перемирии", связано с 9 мая. Предыдущее "перемирие", которое объявил российский диктатор, Россия нарушила почти 3000 раз.

Добавим, по состоянию на 30 апреля Россия потеряла более 951 тысячи личного состава. Также наши защитники уничтожили 10729 российских танков, 22353 боевых бронированных машин, 27091 артиллерийскую систему и т.д.