Путин обнаружил слабое место Трампа: политолог о настоящей цели миссии в Олешках

Олешки стали не только очагом гуманитарной катастрофы в оккупированной части Херсонской области, но и частью политической игры между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Кремль согласился на гуманитарную миссию с участием Мелании Трамп, однако не отказываясь от войны против Украины и своих территориальных претензий. За этим жестом могут стоять гораздо более широкие интересы Москвы – от укрепления доверия Белого дома до попыток договориться с США об экономическом сотрудничестве.

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Политолог Владимир Фесенко в интервью 24 Каналу объяснил , почему Путин решил заигрывать с семьей Трампа, как гуманитарная миссия в Олешках вписывается в стратегию Кремля и и может ли она повлиять на будущие мирные переговоры. Также эксперт оценил, как внутриполитическая борьба в США может сыграть на руку России, почему Путин сочетает переговоры с эскалацией войны и возможны ли новые гуманитарные миссии на других оккупированных территориях.

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Как Путин использует гуманитарную миссию для сближения с Трампом

Давайте поговорим об Олешках. Главный вопрос: почему Путин именно сейчас решил пойти на так называемую гуманитарную миссию? Россия затопляла Олешки, в частности в результате подрыва Каховской ГЭС, морила людей голодом, применяла пытки. И вдруг теперь заявляет о готовности организовать эвакуацию и оказать помощь гражданским лицам. Что изменилось? Что изменилось? Чем можно объяснить такую смену риторики Кремля и какие истинные мотивы могут стоять за этим решением?

Ответ такой: не что, а кто. У этого господина есть имя и фамилия. Это Мелания Трамп. Ну, если говорить чуть шире, то это сам Трамп. Вот ради кого Путин готов идти на определенные жесты доброй воли, демонстрировать некую гуманность, показывать, что он якобы заботится о гуманитарных вопросах. Ну, надо же подтвердить то, что сказал Виткофф, что он якобы гуманист. Но на самом деле гуманизм исходит от Мелании Трамп.

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Я здесь не буду оценивать, насколько это искренне, конъюнктурно или нет. Кто-то говорит, что это связано с выборами в Конгресс США. Думаю, что нет. Потому что Мелания Трамп занимается гуманитарными проектами. Раньше это было возвращение детей и в Украину, и в Россию тоже. Это ее такая особая миссия. Она для себя выбрала такой гуманитарный проект. Как правило, первые леди занимаются именно гуманитарными вопросами.

И очень хорошо, что так сложилось, что где-то в начале – мы не знаем точно: конец сентября, начало октября – но Мелания Трамп обратила внимание и на тему Олешко.

Господин Владимир, сразу уточню: одна шестая фронта остановилась потому, что Мелания Трамп вмешалась?

Нет, ну здесь дело не только в Мелании Трамп. Здесь просто совпало. Мелания Трамп обратила внимание на эту проблему, потому что, кстати, украинская сторона поднимала этот вопрос, в частности на Генеральной Ассамблее ООН. Вот это и был первый толчок. Это по данным американских журналистов. Ну, есть информация, которая, правда, не подтверждена, что якобы к ней обращался Давид Арахамия и тоже сообщал о гуманитарной катастрофе в Олешках.

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Политолог Владимир Фесенко о новом плане Путина по сотрудничеству с США: видео

Но дальше вот что способствовало: началась игра Путина с Трампом. Путин решил изменить тактику, ну, вернее, вернуться к старой тактике, но в новых обстоятельствах. Он начал делать жесты в сторону Трампа. Не просто лесть, комплименты. Кстати, в адрес Мелании это также регулярно происходило. Но дизельное соглашение, бизнес-сделки на перспективу. Ну и для того, чтобы укрепить это доверие Трампа к себе.

Плюс известно, что на Дональда Трампа влияет и Мелания. Я думаю, что Путин, такой душелюб, а точнее душегуб, но он же считает, что он инженер человеческих душ, что он знает, как на них влиять, манипулировать. Ну, КГБ-шная закалка. Вот и решил повлиять таким образом. Решил сделать жесты в сторону Мелании Трамп.

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Мы не знаем всех обстоятельств, как это происходило, но различные источники подтверждают, что решающим фактором именно Мелания Трамп. Это первый источник. А дальше – благоприятное стечение обстоятельств: то, что Путин решил подыграть опять-таки для того, чтобы укрепить доверие со стороны Дональда Трампа. Вот почему произошла эта гуманитарная акция. Я думаю, что именно стечение обстоятельств в данном случае сыграло решающую роль.

То есть Путин, если можно так упростить то, что вы сказали, заигрывает с Меланией Трамп?

Владимир Фесенко: Он заигрывает с Трампом. Извините, он заигрывает с Трампом. Это манипулятивная игра с Трампом. А жест в сторону Мелании – это демонстрация Трампу того, что он, Путин, имеет и миротворческие мотивы, и готов сделать добрые дела для Мелании Трамп. То есть это такая комплексная игра. Мелания в данном случае – это способ продемонстрировать со стороны Путина свою открытость и готовность сотрудничать с Дональдом Трампом.

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Как дизельное соглашение и переговоры с США помогли Кремлю

Почему именно сейчас организовали гуманитарную миссию в Олешках? Мы знаем, что за эти два года Трамп говорил, что у него есть дедлайны для Путина. Мы все это знаем и обсуждали в эфирах, что он имел в виду под этими дедлайнами. Но вот сейчас почему-то открылось окно возможностей.

Оно открылось, начало открываться, с точки зрения публичных действий и заявлений, девятого октября, когда было объявлено о дизельном соглашении. Вот здесь, я бы сказал, игра Путина с Трампом перешла на новый уровень. И, к сожалению, Трамп стал с удовольствием играть в эту игру. Такой первый этап был.

А второй фактор, который также способствовал и стал своего рода окном для реализации этой гуманитарной миссии, – это возобновление переговоров между США, Россией и Украиной, в частности договоренность о возобновлении трехсторонних мирных переговоров. И поскольку произошла такая, я бы сказал, реанимация мирного процесса, то мирная миссия, гуманитарная миссия Мелании Трамп органично вписывалась в активизацию мирных переговоров. Это воспринимается сейчас как часть.

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Так что этот фактор возобновления трехсторонних мирных переговоров, ранее достигнутая договоренность об их возобновлении, тоже способствовал достижению договоренности по Олешкам.

Исходя из того, о чем мы с вами говорим, я могу предположить, что Путин играет с Трампом для того, чтобы выйти на мирные переговоры и все-таки навязать свою версию этих мирных переговоров. Или почему Путин идет на все это?

Для того, чтобы Трамп и его жена больше ему доверяли. Это формирование положительного отношения. Для того, чтобы дальше уже манипулировать Трампом. И это не обязательно мирные переговоры на российских условиях. Это часть плана Путина.

Важная часть заключается в другом. Мирные переговоры и такие гуманитарные миссии – это ширма. Это видимость для широкой публики, в том числе для американской и международной. А реальная цель заключается в том, что Путин хочет сейчас договариваться с Трампом о бизнес-сделках. Главное – продолжить активную коммуникацию, продолжить договоренности по отдельным бизнес-проектам, не прекращая войну против Украины.

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В чем заключается парадокс нынешней ситуации, который чем дальше, тем сильнее будет проявляться? И сейчас он тоже очень заметен. С одной стороны, активизация мирных переговоров, в том числе гуманитарная миссия в Олешках, а с другой – эскалация войны, в том числе воздушной войны. Вот так, одновременно. И, на мой взгляд, к большому сожалению, дальше будет именно так.

Мы увидим и переговоры в трехстороннем формате, и дальнейшую эскалацию войны. Стратегия Путина – это уничтожение Украины через разрушение энергетики, разрушение экономической системы. Еще раз: это уже вторая попытка заморозить нас. У Путина сейчас, ну, как он считает, есть для этого предпосылки: дефицит противовоздушных ракет в Украине. И поэтому ставка делается именно на воздушную войну, а параллельно – на мирный процесс.

Это, кстати, стиль Путина. Мирные переговоры и попытки заставить Украину согласиться на российские условия прекращения войны – это тоже задача, но она скорее является следствием. Это не главная цель Путина, это скорее результат, которого можно достичь. А сама стратегия носит более долгосрочный характер.

И ключевой элемент этой стратегии – сначала договориться с Трампом, отделить деловую составляющую переговоров с Трампом от мирной, а затем оказывать давление через Трампа на Украину, чтобы заставить Украину принять российские условия прекращения войны. Вот примерно такая стратегия.

Ну а главная стратегическая цель – вернуть Украину под российское влияние, если не напрямую, то опосредованно, в частности через так называемый нейтральный статус.

Как внутренние проблемы Трампа играют на руку Путину

Не опоздал ли Путин немного с лояльностью к Трампу, который проигрывает на выборах? Вот у меня есть данные прогноза Decision Desk HQ. Палата представителей – примерно двести тридцать восемь мест у демократов при необходимом большинстве в двести восемнадцать. Это превышающее прогнозы соотношение пятьдесят два против сорока восьми в пользу демократов. То есть нижнюю палату он проиграет, верхнюю – тоже, станет слабым. В Соединенных Штатах начинается внутренняя борьба. Трамп, так или иначе, будет расплачиваться за то, что будут делать демократы. Ему будут нужны какие-то там бизнес-сделки с Путиным?

Именно поэтому сейчас это и происходит. Потому что Путин предпринимал такие попытки и в прошлом году, но Трамп тогда занимал более жесткую позицию. И в прошлом году, и в начале этого года позиция Трампа была такой: сначала прекращение войны, потом бизнес-сделки. Сейчас это изменилось. Изменилось вследствие нескольких факторов.

Во-первых, проблемы, которые возникли у США в связи с Ираном, проблемы на нефтяном рынке, рост цен на нефть и нефтепродукты. И это как раз бьет по позициям Трампа в США. Эта рекордная цена на дизельное топливо – вот благоприятный фон, почему Трамп сейчас решил договариваться с Путиным.

Путин это почувствовал. Затем он увидел, что у американцев есть претензии по поводу Украины. Я думаю, с подачи России, кстати, что, мол, почти главная причина проблем с дизельным топливом в США – это якобы украинские удары по российским НПЗ. У меня есть подозрение, что сами россияне и подкинули эту версию Трампу, а дальше ее начали использовать в предвыборной гонке самые радикальные сторонники Трампа. И похоже, что частично, а возможно, и не частично, Трамп в это сам поверил.

И вот дальше началась игра Путина, чтобы переформатировать Трампа. Если где-то до конца сентября – начала октября американцы делали ставку на то, чтобы договориться об энергетическом перемирии и тем самым решить проблему с ударами по российским НПЗ – нашими ударами, – то здесь Путин пошел навстречу, предложив это без прекращения боевых действий. Он предложил свой дизель.

Путин убивал, что называется, двух зайцев одновременно. Он сбрасывал остатки дизельного топлива, которые сейчас появились в России. Не так много, но они были. Далее он создавал ловушку для Украины. Он фактически разрушил перспективу энергетического перемирия, а сделал хороший жест в адрес Трампа, предоставив ему дизельное топливо перед выборами. Пусть символически, пусть это почти не повлияет, но на Трампа это влияет, потому что Трамп очень ценит такие личные жесты.

Вот Зеленский спорит, Зеленский выдвигает условия, а Путин готов делать такие жесты на опережение. К сожалению, это работает.

Кстати, сейчас Путин поступает так не только по отношению к Трампу. Тот же самый метод сейчас применяется по отношению к Маску. Он заметил, что у Илона Маска, в связи с претензиями Трампа к Украине, тоже возникли негативные эмоции по поводу Украины, и все. Вот в эту брешь Путин сейчас вклинивается и пытается тоже наладить хорошие отношения с Маском.

И в чем заключалась ловушка? В том, что из-за дизельного соглашения фактически для Украины сложилась очень негативная альтернатива: либо мы соглашаемся на требования США, прекращаем удары по российским НПЗ и тем самым ограничиваем свое влияние на Россию, военное влияние, либо мы продолжаем удары по российским НПЗ и получаем проблемы в отношениях с Штатами. И мы перепробовали обе эти альтернативы.

Так что, к большому сожалению, но с чисто тактической точки зрения Путину удалось в октябре добиться успеха. Он перетянул Трампа на свою сторону, как раз воспользовавшись его проблемами, его слабостью.

И мне кажется, что Путин исходит именно из того, что сейчас Трамп станет слабее. У него действительно могут возникнуть проблемы внутри США. Это не означает, что он теряет власть. Нет, просто ему будет сложнее принимать бюджет, будет сложнее продвигать через Сенат некоторые кадровые решения.

Но именно обострение внутриполитической борьбы в США, по мнению Путина, создает условия для того, чтобы еще больше привлечь Трампа на свою сторону. Потому что он будет говорить: "Вот видите, украинцы на стороне демократов. Демократы – они против России. Значит, у нас общий враг, это нас объединяет", ну и так далее. В этом смысле, к большому сожалению, Путин действует достаточно стратегически.

Может ли опыт Олешко помочь Украине на переговорах

Итак, исходя из того, что мы с вами обсудили, что происходит вокруг Олешко, это хорошо для Украины или плохо? У меня лично есть ответ: это хорошо, потому что там люди умирали от голода. Но если говорить в общих чертах, о которых мы здесь говорим, о геополитических конструкциях, то что тогда?

Ну, если выражаться языком социологических опросов, скорее хорошо. То есть я не говорю в абсолютных категориях. С гуманитарной точки зрения – абсолютно с вами согласен. Надо спасать людей.

Тем более, как мы сейчас видим, очень много людей, ну, не менее половины тех, кто там остался, они хотят вернуться в Украину, они чувствуют себя украинцами, они не хотят оставаться на оккупированной территории. Это важно, поэтому этих людей нужно спасти. И очень хорошо, что сейчас для этого сложились обстоятельства.

Еще один потенциальный положительный момент, я бы сказал, важный политический и гуманитарный прецедент – это вот это перемирие. Уже три суток там не стреляют. Это локально, но таким образом происходит определенное тестирование, в частности техническое, того, что можно контролировать режим прекращения огня.

Было много сомнений, и они остаются, что все может сорваться. Существует взаимное недоверие. Но, как выяснилось, и благодаря такому активному американскому посредничеству, и пониманию того, что сейчас невыгодно нарушать это прекращение огня, мы видим, что это возможно.

Почему это для нас позитив? Потому что мы можем использовать этот аргумент в дальнейшем в переговорах и в общении с американцами, ну и в переговорах с россиянами. Россияне же не хотят прекращать огонь вдоль линии фронта, а мы можем говорить: "Видите, это возможно, это работает". И поэтому вопрос лишь в политической воле. Мы готовы прекратить огонь. Это вы не хотите. И вот на этом нужно играть.

Если Трамп, ну хотя бы пусть и неискренне, но говорит о необходимости прекращения войны, вот на этом прецеденте нужно акцентировать внимание, в том числе через Меланию Трамп, через ее гуманитарные мотивы. Поэтому да, это безусловный плюс в этом смысле.

Но почему не в абсолютных масштабах? Потому что, к большому сожалению, это лишь локально. Это не связано с общей логикой мирных переговоров. Вот мы же видим первый раунд переговоров, который состоится сейчас, ну если все будет в порядке, в Абу-Даби, а может и в другом месте, если будет нанесен удар по Ирану. Тем не менее, речь идет не о прекращении боевых действий, не о прекращении огня. Речь идет об условиях безопасности после завершения войны.

Ну, это сделано специально, насколько я понимаю, с нашей стороны, в частности, чтобы отвлечь внимание от тупиковой темы территориального вопроса. Но, тем не менее, россияне не хотят договариваться о прекращении огня. И вот в этом сейчас проблема.

И поэтому, к большому сожалению, этот прецедент с Олешками является положительным, и он может сработать, но не сейчас, не в ближайшее время. Все-таки россияне сейчас делают ставку на войну и на военное давление против Украины. Ну и косвенно они будут использовать это и в своих отношениях с США.

Готов ли Путин прекратить огонь ради мира

Путин не отступает от требования оккупации Донбасса, поэтому его позиция остается неизменной. В то же время впереди переговоры, где, вероятно, будут обсуждать и вопрос о прекращении огня. Может ли так называемая гуманитарная инициатива России в отношении Олешко повлиять на позицию Трампа и дать Кремлю дополнительные преимущества за столом переговоров?

Нет. У Путина будет чуть больше лояльности, чем было. Нет, обсуждать прекращение огня будут. Украинская сторона точно будет поднимать этот вопрос. Вообще первый раунд переговоров, ну как сказал Ушаков, помощник Путина, это пристрелочный раунд. Ну такая двусмысленная фраза в контексте войны.

То есть это такая рекогносцировка. В том числе будут определяться дальнейшая повестка дня переговоров, что эти переговоры будут в дальнейшем. Потому что переговоры, которые были в начале года, фактически зашли в тупик, потому что Россия акцентировала внимание именно на территориальном вопросе. А американцы, к большому сожалению, тоже поддались на это. Они тоже считали, что через Донбасс можно решить проблему этой войны. Сейчас ситуация, похоже, немного иная.

Поэтому будем смотреть, как дальше будут развиваться переговоры. Просто я акцентировал внимание на том, что, судя по публичным заявлениям российской стороны, ну того же Ушакова, в России точно не собираются прекращать огонь. Ну и сам Путин, похоже, не готов прекратить войну. Играть с Трампом – да. Переговоры возобновляются тоже ради Трампа, чтобы продемонстрировать, что Путин действительно хочет мира.

Потому что Путин играет на стереотипах Трампа, на положительных стереотипах в отношении Путина, что на самом деле не соответствует действительности. Но, к сожалению, Трамп так это воспринимает. Вот он уже неоднократно говорил, что Путин хочет мира. Значит, Путин его в этом убедил. Но это нужно подтверждать хотя бы фактом переговоров. И поэтому здесь будет такая тактика: переговоры будут, но без договоренности о прекращении боевых действий.

Насколько это, скажем, Трамп будет воспринимать и как долго – вопрос открытый. Потому что настроения Трампа могут меняться, обстоятельства могут меняться. Посмотрим, как повлияет возможное обострение после 3 ноября, обострение военной ситуации с Ираном. Это тоже может повлиять. Потому что Трамп такой человек, что сегодня одно, завтра другое, послезавтра третье.

Тем не менее, нынешняя такая коварная тактика и стратегия Путина пока работает. И нам нужно искать меры предосторожности. И одна из таких мер, самая мощная, – это наше сотрудничество в переговорном процессе с Европой. Потому что американцы уже почувствовали, что значительная часть их мирного плана может быть реализована только через договоренности с Европой. Значит, европейцев нужно вовлекать хотя бы опосредованно, косвенно в переговорный процесс. И это уже началось.

Но мы видим, что среди европейцев нет единства. Вот как раз с точки зрения стратегии и тактики участия в переговорах они не определились, кто именно от них должен участвовать в переговорах. И это мешает. Но в целом для нас именно европейцы станут серьезным сдерживающим фактором не только в противостоянии коварной игре России, но и с точки зрения нейтрализации определенной ошибочной стратегии Трампа, вернее, Стива Уиткоффа.

Вот конкретный пример. Уиткофф предлагает уже снимать санкции против России до прекращения боевых действий. Ну, собственно, американцы это уже начали делать. Это принципиально недопустимо. И наша позиция, и позиция европейцев должна быть принципиальной. Нельзя снимать санкции, передавать даже часть активов россиянам до прекращения боевых действий. Это просто недопустимо. Мы видим, что это, напротив, стимулирует Путина к продолжению войны. Так что в данном случае мы должны действовать вместе с Европой как в отношениях с американцами, так и в противостоянии этой коварной стратегии и тактике Путина.

В каких случаях Россия может согласиться на следующие гуманитарные миссии

Тяжело нам будет и в двадцать седьмом году, мы с вами об этом говорили. И проблемы бюджетные, экономические. Но я хочу спросить что-то. Карта Мелании – она уже полностью разыграна или, возможно, мы все-таки увидим ее продление где-то в другой области?

Нет, я думаю, что не полностью. Это положительный прецедент, в том числе с точки зрения результата. Я думаю, что положительный эффект закрепляется. Когда человек получает положительный результат, у многих возникает желание расширить масштабы, дальше развить этот положительный результат. И вполне вероятно, что такое может быть, такая мотивация может быть и у Мелании Трамп.

Уже есть определенные сообщения о том, что якобы обсуждаются дальнейшие такие гуманитарные миссии. Я уже слышал об Энергодаре. Но, на мой взгляд, важнее сделать это либо в Харьковской области, либо в зоне боевых действий в Донецкой области. Там сложнее, там россияне вряд ли пойдут на уступки, потому что Донбасс для них – это уже тоже идеяфикс. Они зациклились на Донбассе, на том, чтобы оккупировать весь Донбасс.

И там будет сложнее, но там точно есть места, где такая же гуманитарная катастрофа, только не из-за отсутствия еды и медицинских услуг, а просто из-за разрушений и бомбардировок со стороны России. Ну и есть другие места вдоль линии фронта, где тоже очень сложная ситуация. И дай Бог, чтобы у Мелании такая мотивация продолжать подобные гуманитарные миссии сработала и в дальнейшем. Шанс на это есть.

Так что я все же считаю, несмотря на мой определенный скептицизм относительно каких-то конкретных договоренностей в мирном процессе в ближайшие месяцы, что именно такие гуманитарные миссии все же могут продолжиться.

Господин Буданов также вовлечен в этот процесс, он поддерживает контакты с господином Лубинцем. Какова его роль здесь? И как вы это оцениваете?

Ну, на самом деле не только господин Буданов. Не только, не только. Я смотрю в Telegram, специально подписался. Я не знаю, вместе ли он с Лубинцем или, не знаю, по какой-то личной связи Арахамия активно занимается этой миссией.

Буданов – координатор, он уже давно на связи и с американцами. Он – одна из ключевых фигур в нашей переговорной группе. Формально там руководит Умеров, но, по разным данным, Буданов играет очень важную роль в переговорном процессе, именно в контактах с американцами. Ну и у него есть личный опыт, опыт подобных переговорных миссий, связанных с обменом пленными. Так что я думаю, что он, скорее всего, выступает в роли координатора этого процесса со стороны Украины.