Как отметил 24 Каналу советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, Путину придется делать выбор: играть в игру Трампа либо отклонить предложение о прекращении огня в Украине на 30 дней.

Кстати Кремлю подготовили жесткую переговорную позицию по завершению войны, – в WP раскрыли детали

Пойдет ли Трамп на уступки России

Подоляк отметил, что Трамп максимально агрессивно ведет себя в информационном поле, сначала давя на партнеров, поскольку хочет получить синхронизированную позицию.

После этого, объяснил он, Трамп начинает достаточно жестко работать с другой стороной. Ведь результаты возможны только тогда, когда будет принуждена Россия.

Он не пойдет на уступки России, потому что это вопрос глобального лидерства,

– заявил советник главы ОП.

Ведь, по его словам, исторически Россия является конкурентом США. А Трамп предлагает свое видение, которое не будет совпадать с представлениями Путина.

Перед Путиным стоит сложный выбор

Советник главы ОП отметил, что переговорный процесс, который состоялся в Джидде, был крайне эффективным. Украинская делегация имела продуманную логистику и аргументы. Это произвело приятное впечатление на американскую сторону. Поэтому есть формула о 30-дневном перемирии, после чего будут другие шаги.

Эта формула Трампа сегодня на столе у Путина,

– подчеркнул Подоляк.

Поэтому, добавил он, Путину придется делать выбор: либо он играет в игру Трампа, поддерживая формулу, либо заявить о готовности продолжать войну, пока его не заставят ее остановить.

У Трампа же, добавил он, на кону стоит репутация и политическое доминирование. Если Россия будет врать, обнуляя репутацию президента США – последствия для Путина будут очень жесткие.