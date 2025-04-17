Ермак отреагировал на заявление Трампа об ожидании ответа России на предложение перемирия. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака в эфире телемарафона.

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Ермак сказал, какой ответ ожидает Украина от Путина

17 апреля Трамп заявил, что ждет ответа российского диктатора Владимира Путина о прекращении огня в Украине.

По словам Ермака, единственный ответ от Путина, который нужен Украине – это поддержка полного прекращения огня и согласование относительно механизма контроля, мониторинга и гуманитарного трека.

"Именно это будет индикатором того, что действительно возможны какие-то реальные переговоры о прекращении войны... Потому что после последних событий в Кривом Роге и Сумах мы, украинцы, верим не в слова, а в действия. Поэтому мы абсолютно четкие в своей позиции и сегодня мы еще раз об этом говорили с партнерами", – подытожил он.