Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова заместителя руководителя Офиса Президента Украины Павла Палисы относительно переговоров с Россией.

К теме Путин хочет продолжать переговоры с Трампом, чтобы достичь "приемлемого соглашения", – Bloomberg

Как США пытались донести предложения о перемирии России

Павел Палиса отметил, что убеждать украинцев в том, что россияне не будут придерживаться договоренностей, не нужно, ведь наша сторона это прекрасно понимает. По мнению чиновника, американская переговорная команда также осознает, что в этом вопросе могут возникнуть сложности.

В Риаде мы сначала провели встречу с американской делегацией. На следующий день у них была встреча с представителями России. Мы приехали с четкими и конкретными предложениями: о прекращении огня в воздухе и на море, гуманитарной составляющей. Для американской стороны все наши наработки, включая проект совместного заявления, были абсолютно понятны. Никаких острых или спорных вопросов не возникало,

– сказал заместитель главы ОП.

Далее, по словам Палисы, американцам нужно было донести украинские предложения до россиян. Но, как видно, принципиального согласия по всем вопросам достигнуто не было.

В то же время он отметил, что все предложения Украины о перемирии в небе и на море остаются на столе переговоров. Однако согласятся ли на них российская сторона – только вопрос к Москве.

К слову, во время переговоров в Саудовской Аравии украинская и российская делегации отдельно договорились с американцами о перемирии в Черном море. Говорится о безопасном судоходстве в Черном море и запрет использования коммерческих судов в военных целях.

Также было договорено и о запрете на удары по энергетике обеих сторон войны. Однако Россия после этого уже неоднократно нарушала эту договоренность, в частности ударяя по энергетической инфраструктуре Херсона.