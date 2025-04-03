Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова заступника керівника Офісу Президента України Павла Паліси щодо перемовин з Росією.

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Як США намагалися донести пропозиції про перемир'я Росії

Павло Паліса зазначив, що переконувати українців у тому, що росіяни не дотримуватимуться домовленостей, не потрібно, адже наша сторона це чудово розуміє. На думку посадовця, американська переговорна команда також усвідомлює, що в цьому питанні можуть виникнути складнощі.

У Ріяді ми спочатку провели зустріч з американською делегацією. Наступного дня в них була зустріч із представниками Росії. Ми приїхали з чіткими та конкретними пропозиціями: щодо припинення вогню в повітрі й на морі, гуманітарного складника. Для американської сторони всі наші напрацювання, включно з проєктом спільної заяви, були абсолютно зрозумілими. Жодних гострих чи спірних питань не виникало,

– сказав заступник глави ОП.

Далі, за словами Паліси, американцям потрібно було донести українські пропозиції до росіян. Але, як видно, принципової згоди з усіх питань досягнуто не було.

Водночас він наголосив, що всі пропозиції України щодо перемир'я в небі та на морі лишаються на столі переговорів. Однак чи погодяться на них російська сторона – лише питання до Москви.

До слова, під час переговорів у Саудівській Аравії українська та російська делегації окремо домовилися з американцями про перемир'я у Чорному морі. Мовиться про безпечне судноплавство в Чорному морі та заборону використання комерційних суден у військових цілях.

Також було домовлено і про заборону на удари по енергетиці обох сторін війни. Однак Росія після цього вже неодноразово порушувала цю домовленість, зокрема б'ючи по енергетичній інфраструктурі Херсону.