"Россия готовит ловушку в Олешках": интервью Андрющенко о похищении детей и планах Кремля

Перемирие в Олешках может стать не только шансом спасти мирных жителей, но и ловушкой, которую Россия использует в своих интересах. На фоне эвакуации украинцев с оккупированной территории возникают риски похищения детей, изменения позиций российских военных и масштабной информационной провокации с участием иностранных журналистов.

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Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в беседе с 24 Каналом объяснил, как Россия может использовать ситуацию в Олешках для дискредитации Украины, почему Киев рискует проиграть информационную борьбу и какие сигналы подают облавы на призывников в Москве. Также он оценил последствия украинских ударов по российской военной логистике и нефтеперерабатывающим заводам.

Ловушка "перемирия" в Олешках: эвакуация, дети и риск информационной провокации

Мелания Трамп заявила, что прекращение огня между Украиной и Россией в Олешках вступило в силу, а режим тишины распространили за пределы города, чтобы обеспечить безопасность гуманитарных конвоев. В то же время Financial Times пишет, что украинцев могут сначала вывозить в Крым, а затем в Россию. Судьба людей после этого вызывает беспокойство. Что нам нужно понимать об этом жесте доброй воли со стороны россиян? Какие риски он несет и как Россия может использовать эту ситуацию в своих интересах?

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На самом деле рисков очень много. Последние несколько дней мы фактически только об этом и говорим. Мне кажется, мы несколько теряем фокус, а это может иметь определенные последствия.

Во-первых, положительным моментом является то, что "перемирие в районе Олешек" продлили и распространили на соседние территории. Это очень важно. Россияне начали распространять тезис о том, что люди, которые будут двигаться в сторону Олешек с других территорий, могут попасть под обстрел. Мол, такие перемещения не согласованы с российскими властями и будут расцениваться как военные действия, ведь на соседних территориях режим прекращения огня не действует.

Прежде всего речь идет о Голой Пристани, расположенной в 20 километрах от Олешек. Ситуация там фактически такая же, но этот город не фигурирует в информационном поле и в договоренностях. В то же время люди пытаются найти пути в Олешки, чтобы эвакуироваться.

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Второй риск заключается в том, что до сих пор непонятно, как именно люди будут возвращаться на подконтрольную Украине территорию. Логично предположить, что их будут перевозить через Днепр. Для этого действительно нужна более широкая зона перемирия и четкое понимание того, как будет проходить эвакуация.

Если же людей будут возвращать по другому согласованному маршруту, им придется пересечь всю Россию, а затем через Беларусь попасть в Украину. Для гуманитарной миссии это гораздо более сложный путь.

Наибольший риск для нас связан с детьми. Позавчера Дмитрий Лубинец подчеркнул, что в Украине существует процедура принудительной эвакуации детей и семей с детьми с прифронтовых территорий на подконтрольную Украине территорию. Но как применить ее к Олешкам?

Это оккупированная территория, хотя и расположена вблизи фронта. Как оттуда принудительно эвакуировать украинцев? В то же время Лантратова заявила, что эвакуация должна быть только добровольной, а о детях вообще не стоит говорить. Лантратова – преступница, соучастница похищения украинских детей.

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Добавим, что Яна Лантратова – российский уполномоченный по правам человека, бывшая депутат Госдумы. Украинские правоохранители подозревают ее в причастности к незаконному вывозу детей из временно оккупированного Херсона в Россию в 2022 году. 26 октября 2026 года Лантратова выступила против принудительной эвакуации семей с детьми из оккупированных Олешек, настаивая на добровольном выезде.

Риск заключается в том, что россияне могут вывезти наших детей. Это вызовет значительное возмущение, перечеркнет возможность использования Олешек для дальнейших гуманитарных операций и подорвет доверие к украинским властям.

Последний риск – приезд большого количества иностранных журналистов в оккупированные Олешки. Речь идет об американских и европейских журналистах. Наши источники упоминали Такера Карлсона, которого могут привлечь, чтобы продемонстрировать иностранной аудитории, будто бы украинцы устроили блокаду и геноцид.

Я не вижу, чтобы мы должным образом противодействовали этому. Нет информации о том, что украинские журналисты получили аккредитацию или что их привлекли к поездке, чтобы показать, что на самом деле происходит в Олешках. Это означает, что мы оказались в слабой позиции.

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Военные на Херсонском направлении не слишком довольны этим прекращением огня, ведь понимают, как россияне могут его использовать. У них будет возможность изменить позиции и улучшить свое положение.

Сегодня это классическая дилемма "вагонетки". В то же время положительный момент заключается в том, что режим тишины распространили на более обширную территорию. Это позволит жителям Херсонской области безопаснее передвигаться и пополнять запасы. Перемирие в полной мере коснется и подконтрольного Украине берега Днепра. Херсон, Берислав и другие населенные пункты смогут передохнуть и создать необходимые запасы на период после завершения перемирия.

Полное интервью с Петром Андрющенко: смотреть видео

Что россияне покажут миру в Олешках и как Украина проигрывает в коммуникации

А еще насчет иностранных журналистов: что они будут показывать миру? Так же, как в Мариуполе? Они же не будут рассказывать, во что россияне превратили Олешки. Где они найдут неповрежденные места для съемок? В Мариуполе мы видели, как они демонстрируют отдельные дома, которые якобы отстроили. А что будут показывать в Олешках?

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И вот здесь мы попадаем в собственную ловушку. Большая часть разрушений в Олешках будет вызвана ударами с нашей стороны. И понятно почему. Когда россияне занимают многоэтажку, из которой терроризируют людей в Херсоне, понятно, что рано или поздно туда прилетит снаряд. И удар будет нанесен с нашей стороны. Именно это и будут показывать.

Мы будем пожинать плоды глобального провала государственной коммуникации, ведь мы замалчиваем эту проблему.

В то же время возникает вопрос: как должны выглядеть Олешки во время войны? Люди самостоятельно решили остаться под оккупацией. Наши люди понимают, что происходит, кто виноват и почему удары наносятся с украинской стороны.

Они говорят: "Давайте больше, чтобы мы как можно скорее вернулись домой". Не стоит замалчивать проблему. Нужно называть вещи своими именами: россияне прикрываются гражданским населением. Поэтому мы вынуждены действовать максимально осторожно, а из-за этого страдает инфраструктура.

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Мы не можем убедить всех мирных жителей эвакуироваться. Но если вообще не наносить удары, последствия могут быть катастрофическими – вплоть до потери Киева за три дня с огромными человеческими потерями.

Этой ситуацией может воспользоваться Такер Карлсон. Создается впечатление, что даже Гитлера он считает приемлемой фигурой. Россияне же будут подогревать эту тему. Лантратова не боится публично вступать в конфликт, а затем договариваться с Лубинцем.

Она обвиняет украинскую армию, утверждая, что во всем виновата именно она. Мы же молчим. Мировые СМИ подхватывают заявления Лантратовой и распространяют их по всему миру. При этом нет соответствующих комментариев Лубинца, которые могли бы стать контраргументом.

Лубинец и Лантратова / Tg: Лубинец

Мы должны сделать выводы уже сейчас, чтобы такая ситуация не повторялась. Нужно понять, что Мелания Трамп готова содействовать обеспечению перемирия, если правильно выстроить коммуникацию.

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Далее можно говорить о Каменке-Днепровской, Энергодаре и нашем Никополе. Нужно уже сейчас демонстрировать более жесткую позицию, в частности на уровне украинских чиновников. Мы продолжаем играть в нейтралитет, но это не приводит ни к чему хорошему.

Облавы на призывников в Москве: почему мобилизация дошла до столицы России

Путин в разговорах с теми, кто ему звонит, заявляет, что не отдаст Донбасс. Какие иллюзорные планы по его захвату он до сих пор строит? В Москве уже проводят облавы на призывников. Силовики активизировали рейды, чтобы находить молодых людей призывного возраста и отправлять их в армию. Теперь эти облавы дошли и до российской столицы. Рассчитывает ли Путин, что это поможет ему достичь своих целей?

На самом деле так и должно было произойти. Москва не является исключением. У этих людей московская прописка, но они пойдут в армию, как и все остальные. Ничто их не спасет.

То, что облавы начались и их фиксируют в Москве, – очень показательный сигнал. Это означает, что Путин не боится запускать такие процессы даже в столице и демонстрировать всей стране, что ее ждет.

Есть еще Санкт-Петербург, и, думаю, вопрос времени, когда подобное начнется и там. Те, кто уехал из России в 2022 году, опасаясь мобилизации, а впоследствии вернулся, теперь также могут оказаться среди первых, кого отправят в армию.

В армию забирают даже 18-летних. Похожая ситуация и с женщинами: их максимально привлекают к рекрутинговой службе. Мобилизация уже дошла до Москвы.

В России заканчиваются ресурсы, и другого выхода у Кремля нет. В то же время растут потери российской армии.

Я уже даже не помню, когда количество российских потерь за сутки было меньше тысячи. Теперь не припомню, когда оно опускалось ниже полутора тысяч. Это означает, что вскоре мы можем увидеть и две тысячи потерь в сутки.

Это агония путинского режима. Да, нам сложно. Да, россияне наносят удары. Но в целом это не меняет ситуацию кардинально: линия фронта как стояла, так и стоит. Более того, мы постепенно продвигаемся вперед и освобождаем территории, в частности на том самом Донбассе, который Путин так не хочет отдавать.

Но его и не нужно отдавать – мы сами его заберем. Для этого нужны лишь время, терпение и настойчивость.

Вероятность бунтов и последние удары по НПЗ и военной логистике

Путин действительно думает, что облавы на призывников ему помогут. Но когда они уже дошли до Москвы и Санкт-Петербурга, неужели это никак не возмутит местных жителей?

Нет, нет, ничего подобного там не будет. За двадцать лет россияне пережили несколько трансформаций, но это не привело к тому, что они начали протестовать. Для этого нужны хотя бы какие-то граждане, пусть и не слишком сознательные. А в России, кроме населения, фактически ничего не осталось.

Они до сих пор живут между Раскольниковым и Герасимом из "Муму". Хотели вернуть Российскую империю – и получили ее. Но те, кто мечтал стать имперцами, забыли, что есть небольшая группа императора и его окружения, а остальные – прислуга. А эта прислуга не умеет бунтовать. Она радуется тому, что имеет.

Человек думает: "Если пойду бунтовать, меня точно отправят в мясной штурм. А если буду сидеть дома и молчать, может, мне еще и белую "Ладу" подарят". Там нет никого, кто мог бы организовать бунт, и нет на чем его строить.

Никаких протестов не будет.

Юрий Федоренко назвал удары Украины по предприятиям каучуковой промышленности очень удачными. Как вы оцениваете последние атаки? В то же время есть предупреждения, что Россия может нанести массированный комбинированный удар в течение ближайших 48 часов. Киев подвергается баллистическим атакам, а российские НПЗ сильно горели в течение последней недели.

Во-первых, не стоит упрощать ситуацию. То, что сегодня не горело, не означает, что не загорится завтра. Есть аспекты противовоздушной обороны, которые мы не видим. Например, Украина провела атаку на дата-центры в Мелитополе. Мы давно не видели такой интенсивной работы российской ПВО в этом районе.

Что это означает? Россия смогла усилить противовоздушную оборону и перебросить дополнительные ракеты на Приазовье. Основной коридор, которым мы пользовались для нанесения ударов, проходил именно через район Мелитополя. Иначе до российских НПЗ просто не добраться.

Сначала нужно преодолеть первый эшелон противовоздушной обороны. Сейчас россияне его усилили. В то же время удары по дата-центрам и объектам на близких к фронту оккупированных территориях продолжаются. Хотелось бы увидеть проломы в российских мостах.

У меня есть два любимых моста в Ростовской области, по которым мы уже наносили удары. Хотелось бы, чтобы они просто перестали существовать, – тогда можно было бы посмотреть, как россияне будут перебрасывать военную технику через Дон без железнодорожного сообщения.

Есть определенные задачи и цели, над которыми работают наша разведка и Силы беспилотных систем. Сюрпризы точно будут. Пока у нас нет такого мощного военно-промышленного комплекса, чтобы одновременно массированно атаковать цели на оккупированных территориях и выводить из строя российские НПЗ. Поэтому нам всем нужно работать еще больше и активнее вносить пожертвования.

Это интервью было сокращено, исправлено и отредактировано для лучшего понимания аудиторией.