Украина хочет привлечь к переговорам Европу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг Владимира Зеленского.

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Почему в перемирии речь идет именно о 30 суток

Режим прекращения огня или тишины предлагается на 30 дней. Зеленский подчеркивает, что за это время нужно заключить соглашение о следующих шагах мирного процесса.

Я не могу быть на 100% уверенным, что 30 дней будет достаточно,

– добавил Зеленский.

Он сказал, что с украинской стороны этого достаточно, но переговоры сложные, ведь они трехсторонние. Более того, Украина хотела бы привлечь в них Европу. Именно европейские партнеры сегодня гарантируют экономическую стабильность Украины, финансируют ее армию.

По словам Зеленского очень важно, чтобы договоренности были четкими и не давали России шанса заморозить войну. Если же она эти договоры нарушит, Украина будет обороняться и в дальнейшем.