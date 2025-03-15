Україна хоче залучити до переговорів Європу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг Володимира Зеленського.

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Чому у перемир'ї йдеться про саме 30 діб

Режим припинення вогню або тиші пропонується на 30 днів. Зеленський підкреслює, що за цей час потрібно укласти угоду про наступні кроки мирного процесу.

Я не можу бути на 100% впевненим, що 30 днів буде достатньо,

– додав Зеленський.

Він сказав, що з українського боку цього достатньо, але переговори складні, адже вони тристоронні. Більше того, Україна хотіла б залучити в них Європу. Саме європейські партнери сьогодні гарантують економічну стабільність України, фінансують її армію.

За словами Зеленського дуже важливо, щоб домовленості були чіткими і не давали Росії шансу заморозити війну. Якщо ж вона ці договори порушить, Україна буде оборонятися й надалі.