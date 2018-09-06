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Перемирие для оккупантов не существует: есть погибшие среди украинских воинов

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Сутки 5 сентября на Донбассе: 31 обстрел со стороны боевиков, 1 воин ООС погиб, 2 раненых
Сутки 5 сентября на Донбассе: 31 обстрел со стороны боевиков, 1 воин ООС погиб, 2 раненых / Соцсети

За прошедшие сутки, 5 сентября, ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил оставалась полностью контролируемой. Оккупанты 31 раз открывали огонь по позициям украинских войск, вооружение, запрещенное Минскими договоренностями, при этом не применяли.

Как сообщает пресс-центр Объединенных сил на своей странице в Facebook, боевики вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Несмотря на "школьное перемирие", противник ежедневно увеличивает количество обстрелов. Так, в течение минувших суток враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Сизое, Станица Луганская, Крымское, Новотошковское, Золотое, Шумы, Новгородское, Опытное, Пески, Красногоровка, Марьинка, Чермалык, Павлополь, Гнутове, Лебединское, Водяное и Широкине. Также российско-оккупационные войска цинично обстреляли из крупнокалиберных пулеметов жилой сектор населенного пункта Красногоровка, в результате чего возник пожар и был поврежден жилой дом. Силами военнослужащих и подразделения ГСЧС Украины, привлеченного в состав Объединенных сил, пожар был локализован,
– отмечают украинские военные.

Добавим, что во время ведения боевых действий в течении прошедших суток один военнослужащий Объединенных сил погиб и еще трое получили ранения.

Относительно боевиков, то, по данным разведки, на протяжении суток двое были уничтожены и еще пять получили ранения.

"От начала текущих суток противник четыре раза обстрелял позиции наших войск. На Донецком направлении – из гранатометов и стрелкового оружия в районе Марьинки, на Мариупольском направлении – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи населенных пунктов Чермалык и Водяное. Потерь среди украинских защитников нет", – констатируют представители ОС.

Напомним, на протяжении суток 4 сентября оккупанты 24 раза атаковали позиции военных Вооруженных сил Украины без применения запрещенного вооружения.

Теги: Новости Украины Вооруженные Силы Украины Жертвы Операция Объединенных сил Война на Донбассе
Источник: 24 канал
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