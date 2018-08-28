"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу

В принципі, в умовах, коли керівництво району влаштовує урочисте свято з відкриття туалету в школі, а президент перерізає стрічки на кожен новий кілометр якоїсь дороги, такий випуск можна було б робити щотижня. Але я стримуюсь. Та не можна ж стримуватись постійно. Тому що роботу людини, колективу, установи визначають через те, чим вони пишаються, про що хочуть розповісти.

Що ми можемо сказати про роботу закарпатської поліції, яка звітує про боротьбу із незаконною вирубкою лісу? Почекайте. Вирубка лісу – це величезна проблема, я ж згоден. Фотографії облисілих Карпат тому наочна візуалізація.

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Незаконні рубки ведуться у промислових масштабах. І промисловими методами. Гірські та лісові дороги перериті вантажівками. І в принципі, ситуація з вирубкою лісу вже не на межі екокатастрофи, а біжить від цієї межі кудись за обрій. Потім вона повернеться у вигляді селю, тому що воду на схилі не стримує жодне дерево, постукає у найближчі двері і скаже: "Любі, я вдома". Ми тоді ще побачимо в новинах тривожні сюжети, а з бюджету докинуть грошей на відновлення того, що могло б бути і не зруйноване.



Вирубка Карпат

Але окей, я відволікся. Ми ж про закарпатську поліцію. Отож, у вас є цілий регіон, який рубає дерева із завзятістю видобутку бурштину. Новина: у двох районах зафіксували незаконні рубки. В одному районі правоохоронці затримали 70-річного діда, який перевозив 4 кубометри дрів. Це на кілька місяців опалювання хати. І героїчно конфіскували машину. В сусідньому районі – чоловіка, який зрубав десять смерек.

І можна було б сказати, що вони порушили закон. Це будуть правильні слова, вони його дійсно порушили. І мають тепер, вочевидь, нести якусь відповідальність. Але я більш ніж певен, що доки обидва ці чоловіка сиділи у райвідділках і заповнювали папірці, повз ці райвідділки проїхали десятки КрАЗів, доверху завантажених деревиною.



Карпати вирубують у промислових масштабах

Думка про те, що чиїсь великі злочини нівелюють чиїсь малі – неправильна. Але хизуватись перемогою на прикладах діда з одним штабелем дрів? Ви що, знущаєтесь?

У Миколаївській області поліція відзвітувала про перемогу над наркоплантацією. Вони "потужно спрацювали", накривши інваліда першої групи, який вирощував для свого вживання 8 кущів конопель. Це страшний злочин, звісно. Щоправда навіть у поліції зрозуміли, що щось воно не тягне за показниками і дорвали ще купу диких конопель, акуратно перерахувавши кожну стеблинку.

То, мабуть, мало сенс, тому що 8 рослин – це адміністративне порушення, а 300 – це гарантоване позбавлення волі невиліковно хворому і зірочка героям обшуку. Щоправда, керівник обшуку вже встиг потрапити в СІЗО за хабар, але не сумніваюсь – він вийде і нагорода дожене героя.

У Херсонській області поліція завдала нищівного удару по корупції. Це буде взагалі окрема історія. Управління захисту економіки встановило, що військовослужбовець за контрактом, "діючи зумисно та протиправно у своїх матеріальних інтересах", зробив… Дідька лисого, хто з вас вгадає. Ні, він нічого не вкрав. Не розбодяжив дизпаливо, не дав комусь покататись на бронетранспортері за гроші і вже, тим більше, не виніс зі складу кілька автоматів. Він, "діючи зумисно та протиправно", працював 10 днів вантажником у якогось місцевого підприємця і заробив, зумисно та протиправно, півтори тисячі гривень.

І херсонське управління економічної безпеки захистило державу від такого неподобства. Склало протокол про корупційне правопорушення. Притягло його до суду, де прокурор захистив економіку рідного краю і вимагав покарання. І суд захистив місцевий бюджет. Тим більше контрактник і не відпирався, і вкатав йому штраф у 5 тисяч гривень. І конфіскацію незаконно заробленої "півторашки".

Резонансна справа. Аплодую.

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Саме за рахунок солдата, який іде підробляти заради 1500 гривень ми і повернемо кредити МВФ. Думка про те, що чиїсь великі злочини нівелюють чиїсь малі – неправильна. Але є речі, які робити просто соромно. А розповідати про них – має прирівнюватись до акту зоофілії в публічному місці. У нас ви їх регулярно знайдете в прес-релізах держструктур.