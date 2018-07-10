Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні

Іван Вінник, Дмитро Тимчук, Тетяна Чорновол під омофором парламентського комітета з безпеки і оборони Сергія Пашинського влаштували якийсь оборонний генг-бенг і народили законопроект 6688.

Багато-багато годин внутрішньої роботи над собою довелось провести, щоб цей запис потрапив до ефіру. Тому що в початковій версії – це був просто перелік матюків шістьма мовами. І лише зрідка між бладі бастардс, ходер, мерде, бен зона і виродки було чутно депутат Вінник, депутат Чорновол, "Народний фронт", БПП, Пашинський. Мерде.

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Дуже часто у законопроектах є щось паршиве. І це можна покритикувати. Але 6688 комплексно поганий в будь-якому аспекті. Як ти його не крути, там скрізь ж*па. Він довершено страшний, як королева чужих і мерзотний, як фінальні кадри фільму "Муха". В ньому є все. Монополія, корупція, цензура, триндець свободі слова, здорожчання цін.

І так, про що ж цей законотворчий бастард. Заради того, щоб ефективно протидіяти кібератакам та кіберзагрозам, типу, як відомий сплеск вірусу NotPetya, про який ми ще поговоримо, "Народний фронт" з Вінником запропонували блокувати без рішення суду будь-який сайт на 48 годин. Нацкоміссію зв'язку наділити функціями блокувальника сайтів. Провайдерів змусити закупити за власний рахунок обладнання для такого блокування під загрозою крейзових штрафів.

При цьому, що саме є інформаційною загрозою, депутати виписали дуже абстрактно і широко. Наприклад, під них цілком підпадає критика влади у ЗМІ.

І я не маю навіть тіні сумніву, що заради блокування критики цей законопроект і створений. Тому що вірусним атакам він не протидіє ніяк взагалі. Щоб ефективно протидіяти вірусним атакам потрібен зовсім не черговий закон, а клепка, навички і бажання їм протидіяти. Вже згаданий вірус NotPetya, який завдав величезної шкоди – ніхто не помічав тижнями. Аж поки він не спрацював. І жоден законодавчий креатив не змусить якусь облраду помітити вірус на своєму сайті. А от критичну статтю вони помітять.



Іван Вінник

Більше того, автори законопроекту чогось прив'язались саме до сайтів. Або про існування точок розповсюдження трафіку без сайтів вони не уявляють. Або їх турбують саме сайти, віруси через які не розповсюджуються, а інформація – так. Ініціатива "Народного фронту" і Вінника – це клон російської ініціативи з Федеральної служби нагляду у сфері зв'язку. Так-так, той самий Роскомнадзор, створений заради цензури в інтернеті. Погіршена калька, тому що заходи, які прописав "Народний фронт" – ще гірші. Жорсткіші і безглуздіші.

Якщо таке пропонує Народний фронт, то хотілося б зрозуміти, а це якого саме народу фронт? Тому що ідіотський законопроект б'є виключно по українцях. Анонімність в інтернеті зникає як явище.

Слухайте, це взагалі клініка. Технологічне рішення, яке туди впиляли – це не просто "блокування окремих сайтів". Більшість трафіку, який проходить між вашим комп'ютером чи телефоном і сайтом – він зашифрований. Провайдер не знає – ви пішли на заборонений сайт, чи ні. А так не можна. Тому вони змусять провайдерів встановити обладнання, яке не пустить вас в інтернет взагалі, доки ви не встановите в себе ключі, щоб провайдер міг розшифрувати увесь ваш трафік в інтернет.

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Цього навіть в Росії немає. Тому над "Роскомнадзором" всі ржуть – він безсилий реально щось заблокувати, там блокування можна обійти. А ось "роскомнарфронт" нам впарює доступ в інтернет по підписці. В результаті над "Роскомнадзором" всі стібуться. Бачите, стосовно Вінника-Чорновол в мене жодного жарту. Це жахливо. З таким темпом ти скоро матимеш піти до райвідділу поліції, щоб подати рапорт, тобто запит у Google.



Тетяна Чорновол

Родзинкою стає корупційна складова. По-перше, кількість сайтів, яку почнуть обілечувати після блокування, буде промислова. Уявіть, яка годівниця. Якщо раніше потрібно було проводити якісь обшуки, кудись їхати, кошмарити, то тепер дві клавіші – і ти вже можеш вимагати хабар за повернення сайту до життя. Господи, це прогресивніше ніж новий курс Тимошенко. "Нарфронт" поєднав високі технології та печерну корупцію в одному законопроекті.

По друге, я вже казав, що всім провайдерам потрібно буде встановити контролююче обладнання? Так ось, в усіх обговореннях законопроекту, який палко підтримав і комітет з безпеки і Служба безпеки України, фігурує рівно один виробник. Я навіть не буду говорити про те, що подібні заходи зроблять інтернет дорожчим і повільнішим. На фоні спроби запхати нам всім в горлянку тоталітаризму це дріб'язок.

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Зараз, коли я записую це відео, запоропроект 6688 саме потрапив у парламент. Я не знаю, проголосували його, чи ні. Але я точно знаю, що подібного л*йна в парламенті не має бути. І всіх, хто його спродукував – теж. Люди, які планують боротись з Росією, побудовою Північної Кореї, отримають і Росію, і Північну Корею.