Чому Генпрокуратура закрила кримінальну справу щодо "Нової пошти"Итоги дна 143 Читати новину українською
Генеральна прокуратура закрила кримінальну справу щодо нової пошти, тому що не знайшла складу злочину. Для того, щоб не знайти складу злочину, прокуратура в березні влаштувала рейд з одночасним обшуком офісів однієї з найвідоміших компаній в країні в 4 містах. Включно з обшуком кабінетів керівників і вилученням ноутбука власника.
Ті обшуки в часі дуже символічно співпали з двома речами. По-перше, обіцянками Гройсмана що маски-шоу в країні подолали. По-друге, з заявою Порошенка, що Україні конче потрібні інвестиції. Доки президент і прем'єр з усіх твітерів сигналізували ринку і інвесторам, що в Україну можна вкладати гроші, прийшов Луценко і не словом, а ділом показав хто насправді формує інвестклімат.
Читайте також: Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Потім Генпрокурор ще запостив, що прокуратура знайшла численні порушення в діяльності нової пошти. Від наркотиків до відмивання грошей. Потім було три місяця тиші. І ось – все, немає складу злочину. Причому ця новина, на відміну від фанфарів на початку – вийшла скромною такою, непомітною.
Власне, цей фінал був трохи передбачуваний. Ще на початку, після обшуків та голосних заяв, прес-секретар Генпрокуратури повідомила, що Луценко взяв справу під свій персональний контроль. І якщо докази не знайдуть, то справу закриють. Як ця ситуація взагалі і заяви ГПУ зокрема звучать для інвестора: "Чувак, в будь-який момент безпідставно до тебе можуть ввалити чуваки з посвідченнями. Тобі вони персонально теж можуть ввалити. Але ти не хвилюйся, якщо вони нічого не доведуть, то тебе трохи покошмарять, ну може заберуть компи, арештують якісь гроші, але чисто символічно, ти ж не винен. Тому буквально кілька місяців, і якщо нічого не знайдеться, то ти навіть не сядеш. Інвестуй, бро. До речі, пострибай, о, чуємо щось на рахунках дзеленчить. Точно інвестуй".
Проблема Генпрокуратури і інвестклімату вона скоріше ментальна. Там ніхто не мислить такими категоріями і вимагати від них цього це як змушувати сліпого описати зелений колір. На цю піар-спецоперацію Генпрокуратура витратила якусь – чималу – кількість ресурсу. Ну банально, зарплатня співробітників, які готувались мабуть, потім поїхали на обшук в чотирьох містах. Бензин там. Знову ж таки прес-секретар час витратила, пост в фейсбуку писала.
Так ось, може генпрокурор продасть кілька кімнат із свого будинку на 800 квадратів і відшкодує ці марні витрати? Ну в бізнесі це так працює – коли ти робиш якісь безглузді і неефективні кроки – ти втрачаєш свої гроші. І коли такі кроки робить генпрокурор – свої гроші знов втрачає бізнес, а в ГПУ роздають премії. Так вони ніколи не навчаться.
Читайте також: Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Луценко регулярно звітує в фейсбуку про прочитані дуже оозумні книжки. Підсадіть його хтось на тупі американські процедурали. Детективні серіали різні. Там практично в кожній серії є момент типу "я навіть не піду за дозволом на обшук, в нас явно недостатньо доказів". "Ти мусиш допрацювати, з цим нам навіть соромно буде підходити до фігуранта з питаннями".
Там в 15 хвилинах діалогів відповідальності – і репутаційної, і фінансової і кар'єрної – більше, ніж в 15 роках ГПУ. І не треба казати – це ж серіал. Так, це серіал там штампи. Так, там репутація навіть в штампах. В нас про репутацію знають як про інвестклімат. Але ж про гроші точно в курсі. Най би конвертували.
І скаже Юрій Вітальович, під час сніданку жінці своїй, Ірині Степанівні: "Кохана, під Новий рік ми проведемо блискучі обшуки в гуглі за фінансування тероризму! Це буде фурор. Про це напишуть у всіх новинах світу". А вона його як наверне статуеткою "Жінка третього тисячоліття" зі словами: "Юра, ми ще за попередній обшук не розплатились. Ми знімаємо однушку на позняках. Жери мовчки". А за вікном сходитиме сонце.