Перемотали скотчем: как одесситы пытаются спасти памятник от разрушения

Чтобы спасти часть старинной скульптуры "День и ночь", одесситы прибегли к необычной реставрация скотчем. Она расположена на крыше Одесской мэрии и уже подверглась частичному разрушению.

В мэрии заявили, что все вроде бы из-за того, что туристы неумело пользуются квадрокоптерами. Якобы именно гости города и повредили памятник.

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Коммунальщики же уверяют, ремонт с помощью ленты временный, пока не найдут денег на реконструкцию. Тем временем одесский краевед Евгений Сокольский на своей странице в Facebook обнародовал фото достопримечательности.

Интересно, что инцидент произошел вскоре после того, как 5 июля вандалы обезглавили скульптуру на уменьшенной копии мэрии Одессы. К слову, последний памятник архитектуры комплексно ремонтировали аж 70 лет назад.

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