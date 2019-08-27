Перемотали скотчем: як одесити намагаються врятувати пам'ятку від руйнування

Аби врятувати частину старовинної скульптури "День і ніч" одесити вдалися до незвичного реставрування скотчем. Вона розташована на даху Одеської мерії, і вже зазнала часткового руйнування.

У мерії заявили, що все начебто через те, що туристи невміло користуються квадрокоптерами. Нібито саме гості міста і пошкодили пам'ятку.

Читайте також: Краса природи та урбанізм: фотограф показав контрастний колорит Гонконгу

Комунальники ж запевняють, ремонт за допомогою стрічки тимчасовий, доки не знайдуть грошей на реконструкцію. Тим часом одеський краєзнавець Євген Сокольський на своїй сторінці у Facebook оприлюднив фото пам'ятки.

Цікаво, що інцидент трапився незабаром після того, як 5 липня вандали обезголовили скульптуру на зменшеній копії мерії Одеси. До слова, востаннє пам'ятку архітектури комплексно ремонтували аж 70 років тому.

Дивіться відео: коментар начальника управління охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міськради