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      Перемотали скотчем: як одесити намагаються врятувати пам'ятку від руйнування

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      Одесити намагаються врятувати пам'ятку від руйнування
      Одесити намагаються врятувати пам'ятку від руйнування / metronom.news

      Аби врятувати частину старовинної скульптури "День і ніч" одесити вдалися до незвичного реставрування скотчем. Вона розташована на даху Одеської мерії, і вже зазнала часткового руйнування.

      У мерії заявили, що все начебто через те, що туристи невміло користуються квадрокоптерами. Нібито саме гості міста і пошкодили пам'ятку.

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      Комунальники ж запевняють, ремонт за допомогою стрічки тимчасовий, доки не знайдуть грошей на реконструкцію. Тим часом одеський краєзнавець Євген Сокольський на своїй сторінці у Facebook оприлюднив фото пам'ятки. 

      Цікаво, що інцидент трапився незабаром після того, як 5 липня вандали обезголовили скульптуру на зменшеній копії мерії Одеси. До слова, востаннє пам'ятку архітектури комплексно ремонтували аж 70 років тому. 

      Дивіться відео: коментар начальника управління охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міськради

       

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      Теги: Новини України Архітектура Новини нерухомості України Новини нерухомості
      Джерело: 24 канал
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