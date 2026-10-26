21 депутат проголосовал "за": Перемышль приостанавливает партнерство со Львовом из-за решения о годе УПА

26 октября за резолюцию о разрыве связей между городами проголосовал 21 депутат, и ни один из них не высказался против. Как сообщил в Facebook мэр Перемышля Войцех Бакун, голосованию предшествовала длительная дискуссия среди местных депутатов.

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При каких условиях Перемышль возобновит партнерство

Издание PAP уточнило, что принятое постановление обязывает главу города подготовить юридические шаги для расторжения соглашения о сотрудничестве от 1995 года.

Польские депутаты признали, что решение Львовской областной Рады от 20 октября оскорбляет память о жертвах и противоречит развитию взаимоотношений. В то же время в документе оставили возможность для возобновления контактов в будущем.

Сотрудничество между городами обещают возобновить только тогда, когда Львовская Рада отменит резолюцию, а власти Львова отмежуются от чествования деятелей УПА. Мэр Перемышля должен проинформировать львовские городские власти об этом требовании.

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До тех пор, пока власти Львова четко не определятся в отношении продвижения идеологий, направленных против Польши и поляков, мы приостанавливаем любые совместные действия– подчеркнул Войцех Бакун.

Что предшествовало международному скандалу?

Решение львовских депутатов вызвало волну возмущения в Польше. Помимо Перемышля, Вроцлав осудил эту инициативу, а мэр Кракова также предложил приостановить партнерские связи со Львовом.

Из-за вспышки дипломатической напряженности появилась информация о том, что Польша приостановила передачу военной помощи Украине. Позже это опровергли в Минобороны страны.

Со своей стороны, Дональд Туск заявил, что Владимир Зеленский выразил недовольство решением о годе УПА и не будет поддерживать подобных действий.