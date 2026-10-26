21 депутат "за": Перемишль призупиняє партнерство зі Львовом через рік УПА

За резолюцію про розірвання зв'язків між містами 26 жовтня проголосував 21 депутат, і жоден з них не висловився проти. Як розповів у Facebook мер Перемишля Войцех Бакун, голосуванню передувала тривала дискусія серед місцевих обранців.

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За яких умов Перемишль відновить партнерство

Видання PAP уточнило, що ухвалена постанова зобов'язує очільника міста підготувати юридичні кроки для розірвання угоди про співробітництво від 1995 року.

Польські депутати визнали, що рішення Львівської обласної ради від 20 жовтня ображає пам'ять про жертв і суперечить розбудові взаємин. Водночас у документі залишили можливість для відновлення контактів у майбутньому.

Співпрацю між містами обіцяють відновити лише тоді, коли Львівська обласна рада скасує резолюцію, а влада Львова відмежується від вшанування діячів УПА. Мер Перемишля має поінформувати львівську міську владу про цю вимогу.

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Доти, доки влада Львова чітко не визначиться щодо просування ідеологій, спрямованих проти Польщі та поляків, ми призупиняємо будь-які спільні дії– наголосив Войцех Бакун.

Що передувало міжнародному скандалу?

Рішення львівських депутатів спровокувало хвилю обурення в Польщі. Окрім Перемишля, Вроцлав засудив ініціативу, а мер Кракова також запропонував призупинити партнерські зв'язки зі Львовом.

Через спалах дипломатичної напруги була інформація про те, що Польща призупинила передачу військової допомоги Україні. Пізніше це заперечили в Міноборони країни.

Зі свого боку, Дональд Туск заявив, що Володимир Зеленський висловив невдоволення рішенням щодо року УПА та не підтримуватиме подібних дій.