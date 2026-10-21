Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела, затримка сталася безпосередньо в момент підготовки польською стороною озброєння до транспортування в Україну.

Які подробиці такого рішення поляків?

"Депутати Львівської облради умудрилися провести це голосування просто під час підготовки до відправлення масштабного пакету військової допомоги Польщі. Через їхні безвідповідальні дії зараз постачання цього пакету призупинено", – зазначив співрозмовник видання.

Наразі зацікавлені сторони ведуть активну роботу, аби врегулювати ситуацію та розблокувати надходження оборонного вантажу.

Слід уточнити, що приводом для кризи стало ухвалення Львівською обласною радою постанови про проголошення 2027 року роком Української повстанської армії, її командира Романа Шухевича та діяча Організації українських націоналістів Олега Ольжича.

Як висловлювалися польські політики щодо скандальної ситуації?

Насамперед нагадаємо, що Польща ініціювала заборону на в'їзд до країни для депутата Львівської обласної ради Святослава Шеремети.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський звинуватив депутата в реконструкції дивізії Ваффен-СС "Галичина" та ініціюванні вшанування Романа Шухевича, якого Польща звинувачує у причетності до вбивств і виселення поляків.

Сам Шеремета відкинув претензії польської сторони, заявивши, що Україна має право вшановувати власних героїв та історію.

До критики долучився і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Він закликав українську владу не допускати кроків, які можуть зашкодити партнерству між державами. За його словами, подібні рішення грають на користь противників України та можуть стати приводом для блокування її вступу до Європейського Союзу.

При цьому, в МЗС України підкреслили, що політичні рішення регіональних органів місцевого самоврядування не мають шкодити національним інтересам України, насамперед у сфері безпеки та європейської інтеграції".