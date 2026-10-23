Був дуже невдоволений, – Туск про позицію Зеленського щодо Львівської облради та року УПА

Про позицію глави держави очільник польського уряду Дональд Туск розповів під час пресконференції в межах візиту до Індії.

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Що сказав Туск щодо позиції Зеленського?

За словами політика, український президент висловив обурення кроками місцевих депутатів.

Я отримав сигнал від Президента Зеленського, що, якщо від нього залежатиме подальша процедура, то він жодним чином цього не підтримуватиме. Він був дуже невдоволений тим, що сталося– зазначив Дональд Туск.

Глава польського уряду наголосив, що присвятив тривалий час роз'ясненню українській стороні позиції Варшави щодо спільних історичних сторінок. Він підкреслив, що подібні ініціативи шкодять інтересам України та ускладнюють її шлях до європейської спільноти.

Вплив на євроінтеграцію та оцінка уряду Польщі

"Я розумію всі складнощі і хотів би, щоб поляки також розуміли, що, звісно, усе це дуже неоднозначно – і в нашій історії, і в їхній – але геноциду жодним чином не можна виправдовувати. Україна просто матиме дуже серйозні труднощі щодо інтеграції, якщо не шануватиме також нашої чутливості", – підкреслив очільник польського уряду.

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Дональд Туск також назвав ухвалене у Львові рішення проявом непродуманої політики окремих осіб. Він зауважив, що цей крок виглядає як спланована провокація одного з місцевих діячів.

Що було відомо раніше?

Нагадаємо, 20 жовтня Львівська обласна рада проголосувала за оголошення 2027 року Роком Романа Шухевича, Української повстанської армії та Олега Ольжича.

Після цього Міністерство закордонних справ України назвало таке рішення контрпродуктивним для двосторонніх відносин.

Водночас міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський ухвалив рішення про внесення ініціатора цієї постанови, депутата Львівської обласної ради Святослава Шеремети, до списку осіб, небажаних на території Польщі. Йому також закрили в'їзд до Шенгенської зони на 5 років.