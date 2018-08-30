Перенесут ли проведение выборов Президента Украины: заявление ЦИК

Никаких правовых оснований для переноса предстоящих выборов Президента Украины нет. Согласно Конституции они должны состояться в последнее воскресенье марта 2019 года.

Об этом сообщил заместитель главы Центральной избирательной комиссии Андрей Магера, передает "Укринформ".

Читайте также: У Порошенко прокомментировали вероятность переноса президентских выборов

Никакой правовой перспективы толковать проведение следующих очередных выборов Президента Украины иначе, чем в последнее воскресенье марта 2019 года, как на меня, нет,

– сказал он.

Чиновник отметил, что норма Конституции в части определения срока проведения очередных выборов Президента четкая, понятная и оставалась неизменной, в том числе, во время предыдущих президентских выборов в 2014 году.

Также Магера отметил, что знает лишь понаслышке о возможной подготовке представления в Конституционный Суд о переносе даты президентских выборов с марта 2019 года, о чем недавно говорилось в СМИ.

Кроме того, заместитель председателя ЦИК напомнил, что президентские выборы в Украине назначает не Центральная избирательная комиссия, а Верховная Рада не позже, как за 100 дней до даты голосования.

Напомним, очередные выборы Президента Украины запланированы на 31 марта 2019 года. Ранее в СМИ появилась информация о переносе президентских выборов на июнь из-за того, что полномочия главы государства действительны в течение пяти лет со дня присяги, которую Порошенко составил 7 июня. В Конституционный суд уже внесено представление о переносе даты выборов Президента Украины.