Об этом изданию "Экономическая правда" сообщил Виталий Струков, управляющий партнёр BDO Корпоративные финансы, которая является советником по приватизации АО "ОГХК".

Этот шаг полностью оправдан, сложилась очень благоприятная ситуация для успешной приватизации ОГХК на глобальном рынке и всеми подготовительными шагами уже разогрет интерес. Дополнительное время на подготовку гарантирует, что в торгах будет конкурировать больше компаний, следовательно государство получит максимум средств в бюджет, а предприятие – надежного инвестора,

– подчеркнул Струков.

По его словам, принятие решения о покупке компании – кропотливый и достаточно долгий процесс. А потому многим заинтересованным инвесторам оказалось недостаточно отведенных законом 2 месяцев до дня проведения аукциона для анализа всей информации о предприятии, проведения дью дилидженса, собственной оценки, формирования цены на аукцион и принятия финального решения.

"Некоторые инвесторы сообщили, что времени мало, но до последнего дня пытались успеть и не успели", – отметил советник.

Благодаря переносу даты проведения приватизационного аукциона ОГХК, потенциальные покупатели смогут полноценно завершить анализ данных о предприятии, провести все необходимые расчёты, сформировать цену и согласовать участие на уровне правления и Наблюдательного совета.

Струков добавил, что интерес к приватизации ОГХК выразили многие международные инвесторы. 19 из них подписали Договора о конфиденциальности с ФГИУ и получили доступ к информации для проведения дью дилидженсов и подготовки к аукциону. Больше половины инвесторов, оформивших Договора, активно проводили дью дилидженсы и визиты на производственные активы.

Напомним, что АО "ОГХК" – самый крупный производитель титана в Европе. Его стартовая цена на аукционе составит 3,7 млрд гривен.