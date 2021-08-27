Про це виданню повідомив Віталій Струков, керуючий партнер BDO «Корпоративні фінанси», яка є радником з приватизації АТ "ОГХК".

Цей крок повністю виправданий, склалася дуже сприятлива ситуація для успішної приватизації ОГХК на глобальному ринку і всіма підготовчими кроками вже розігрітий інтерес. Додатковий час на підготовку гарантує, що в торгах буде конкурувати більше компаній, отже держава отримає максимум коштів до бюджету, а підприємство – надійного інвестора,

– підкреслив Струков.

За його словами, ухвалення рішення про покупку компанії – кропіткий і досить довгий процес. А тому багатьом зацікавленим інвесторам виявилося недостатньо відведених законом 2 місяців до дня проведення аукціону для аналізу всієї інформації про підприємство, проведення дью ділідженсу, власної оцінки, формування ціни на аукціон і прийняття фінального рішення.

"Деякі інвестори повідомили, що часу мало, але до останнього дня намагалися встигнути і не встигли", – зазначив радник.

Завдяки перенесенню дати проведення приватизаційного аукціону ОГХК, потенційні покупці зможуть повноцінно завершити аналіз даних про підприємство, провести всі необхідні розрахунки, сформувати ціну і узгодити участь на рівні правління та наглядової ради.

Струков додав, що інтерес до приватизації ОГХК проявило багато міжнародних інвесторів. 19 з них підписали Договорів про конфіденційність з ФДМУ і отримали доступ до інформації для проведення дью ділідженс і підготовки до аукціону. Понад половину інвесторів, які оформили Договору, активно проводили дью ділідженс і візити на виробничі активи.

Нагадаємо, що АТ "ОГХК" – найбільший виробник титану в Європі. Його стартова ціна на аукціоні складе 3,7 млрд гривень.