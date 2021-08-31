Об этом в программе "Первые лица" с Еленой Трибушной сказала заместительница главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук. Влияние на встречу будет иметь и ситуация в Афганистане в частности.

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"Я думаю, что перенос даты с 31 августа на 1 сентября наоборот нам на руку. Потому что 31 августа у всей Америки – это вполне четкая дата, это вывод войск, и если не ошибаюсь, даже были фото последнего военного самолета, который покинул Кабул", – сказала Кравчук.

По мнению народного депутата, 1 сентября президент сможет более детально сосредоточиться на других вопросах, кроме Афганистана. Однако она отметила, что ситуацию в Афганистане тоже будут обсуждать.

Обратите внимание! В "Талибане" заявили, что почти сформировали новое правительство Афганистана. Важнейшие должности в нем будут занимать лидеры боевиков.

Кравчук: Украина показала, что имеет сильную армию

Партнерские отношения – это не просто приехать и попросить помощь, это в частности и предложить помощь, отметила заместительница главы фракции "Слуга народа"

Она высоко оценила работу Министерства иностранных дел и Министерства обороны в вопросе эвакуации войск из Афганистана.

Это показывает, что Украина не просто как проситель приезжает и говорит "Дайте нам какое-то оружие или оборонительные соглашения". Мы показываем, что у нас сильная армия, спецназовцы, и мы нормально ведем переговоры,

– объяснила Евгения Кравчук.

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