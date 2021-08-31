Об этом в программе "Первые лица" с Еленой Трибушной сказала заместительница главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук. Влияние на встречу будет иметь и ситуация в Афганистане в частности.
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"Я думаю, что перенос даты с 31 августа на 1 сентября наоборот нам на руку. Потому что 31 августа у всей Америки – это вполне четкая дата, это вывод войск, и если не ошибаюсь, даже были фото последнего военного самолета, который покинул Кабул", – сказала Кравчук.
По мнению народного депутата, 1 сентября президент сможет более детально сосредоточиться на других вопросах, кроме Афганистана. Однако она отметила, что ситуацию в Афганистане тоже будут обсуждать.
Кравчук: Украина показала, что имеет сильную армию
Партнерские отношения – это не просто приехать и попросить помощь, это в частности и предложить помощь, отметила заместительница главы фракции "Слуга народа"
Она высоко оценила работу Министерства иностранных дел и Министерства обороны в вопросе эвакуации войск из Афганистана.
Это показывает, что Украина не просто как проситель приезжает и говорит "Дайте нам какое-то оружие или оборонительные соглашения". Мы показываем, что у нас сильная армия, спецназовцы, и мы нормально ведем переговоры,
– объяснила Евгения Кравчук.
Встреча президентов США и Украины: кратко
- Встречу Владимира Зеленского и Джо Байдена предварительно планировали провести 30 августа, затем ее перенесли дважды. Сейчас встреча состоится 1 сентября 2021 года.
- Президент Украины и первая леди уже прибыли в США.