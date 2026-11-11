США предлагают изменить границы Донецкой области, чтобы положить конец войне: реально ли это сделать

Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный эксперт и основатель благотворительной организации "Реактивная почта" Павел Нарожный. По его словам, слухи о возможном переносе границ Донецкой и Луганской областей во время военного положения фактически невозможно реализовать.

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В чем проблема?

Как подчеркнул Нарожный, реализация таких сценариев требует кардинального пересмотра нормативно-правовой базы страны. Для этого пришлось бы не только заключать международные договоры, но и вносить изменения в Конституцию.

По этой схеме подконтрольные Украине города пришлось бы передать соседним регионам. Однако эксперт назвал подобные идеи полной выдумкой, которую невозможно воплотить на практике.

Исключительно с правовой точки зрения я не представляю, как все это можно реализовать. Нам нужно демаркировать границу с Россией. То есть подписать какой-то договор и изменить Конституцию Украины. В Конституции есть Донецкая область. Так нам нужно из нее вычеркнуть Донецкую область или как? Я с трудом себе это представляю– отметил Нарожный.

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Любые изменения территориального устройства должны приниматься исключительно парламентом путем внесения поправок в Конституцию. Однако законодательство Украины категорически запрещает вносить поправки в нее во время действия военного положения.

Я вообще не вижу каких-либо правовых оснований для такого сценария без изменений в Конституции, без голосования в Верховной Раде. Согласно Конституции, мы не можем вносить в нее изменения во время военного положения. Поэтому все эти разговоры об изменении границ и передаче неоккупированных территорий другим областям – это сценарии, которые невозможно реализовать– подытожил эксперт.

Добавим, что президент Владимир Зеленский рассказал, какие темы будут обсуждаться на второй день переговоров в Абу-Даби. В частности, речь идет о прекращении ударов по энергетике, обмене военнопленными и возможной встрече на уровне глав государств.