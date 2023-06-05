Это действо сняли сами школьники и опубликовали в TikTok. Этот ролик вызвал резонанс в соцсетях.

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Как отреагировал мэр города

После огласки происшествия в Луцком городском совете выразили недовольство флешмобом. Интересно, что мэр Луцка Игорь Полищук стал делить одежду на "мужскую" и "женскую". Более того, он назвал такую затею "извращением" и отметил бездействие дирекции школы.

Собственно, достаточно абсурдно выглядит то, что Полищук возмутился из-за факта переодевания ребят. За его логикой, девушки тоже должны стыдиться одевать костюмы.

Кроме того, мэр добавил, что если в Луцке будут подобные случаи, то договоры с директором соответствующих образовательных учреждений будут разрывать.

Когда лица мужского пола одевают женскую одежду – это извращение. Если такое будет, то будем разрывать договоры с директором. А эти пижамные вечеринки, когда учащиеся приходят в школу в пижамах, это что такое? Если бы я так пришел в школу, меня бы сразу выбросили оттуда,

– заявил Полищук.

Создается такое впечатление, что мэр Луцка до сих пор ностальгирует по пережиткам советщины, где все ученики должны выглядеть одинаково и не имеют права на выражение своей личности.

Наиболее забавным кажется аргумент Полищука, что Луцк – это христианский город, поэтому такие проделки не смежны с его ценностями.

В школе проходил день гендерного равенства

Глава департамента образования Виталий Бондарь рассказал, что видео вырвали из контекста. В этот день в школе проходил день гендерного равенства, в рамках которого дети поддерживали друг друга.

В луцкой школе ребята переоделись в платья / Скриншоты

"Это идет из Европы, тогда был день гендерного равенства и видео вырвали из общего контекста, а дирекция это не проконтролировала", – подчеркнул Бондарь.

Следует добавить, что пользователи сети писали только положительные комментарии под видео. Многие были в восторге от этой инициативы. Кроме того, идею с переодеваниями поддержали и учителя и работники школы.