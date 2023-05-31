На днях женщина, 17-летний сын которой учится в КНЛУ, записала видеообращение. Она заявила, что юноша пережил буллинг и травлю со стороны преподавателей, из-за чего у него произошел инсульт. Об этом пишет 24 Канал.

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Ребенок потерял сознание во время экзамена

В группе "Родители SOS" было опубликовано видео, в котором женщина рассказала, что ее сын мечтал учиться в КНЛУ и поступил сам туда. Однако, по ее словам, он пережил "преследования, издевательства и унижения о стороны учителей".

Во время видеообращения мама студента сообщила, что во время зачета по дисциплине "Украинская литература" ее сын на фоне нервного срыва потерял сознание и у него пропала речь, после чего его госпитализировали с инсультом.

Во время зачета у преподавателя украинской литературы, профессора Мейзерской Татьяны Севериновны, он потерял сознание. У ребенка отнялась речь… Я не буду с сегодняшнего дня замалчивать фамилии, их несколько. И не буду замалчивать работу факультета германской филологии,

– заявила мать студента в обращении.

По словам женщины, в университете травят студентов. Она сказала, что раньше не знала об этом, однако оказалось, что студенты в чате между собой обсуждают, что лучше пойти под Бахмут или "выброситься с 11 этажа", чем идти на пару некоторых преподавателей. Она обратилась к родителям других студентов университета, чтобы они ее поддержали.

Я обращаюсь к каждой матери и каждому отцу детей, которых я уже, к сожалению, знаю. Которые между собой в диалогах говорят, что лучше зайти в Бахмут или выброситься с 11 этажа, чем зайти на пару, например, с фонетики,

– сказала она.

В своем обращении она добавила, что будет стоять на защите всех обиженных детей, и такие мнения у студентов не являются нормой.

Впоследствии администратор группы сообщила, что убрала видео по просьбе семьи. Однако отметила, что от своих слов никто не отказывается.

Друзья, видео уберу по просьбе семьи, просят дать немного времени, но ни от одного своего слова никто не отказывается, и впоследствии готовы довести дело до конца.

– написала администратор группы Елена Парфонова.

Обращение матери студента: смотрите видео

Преподавательница записала объяснение

Впоследствии преподавательница Татьяна Мейзерская записала видео, опубликованное на официальной странице университета. По ее словам, студент первым проявлял агрессию и "сам на нее накричал". Мейзерская утверждает, что инцидент произошел из-за того, что он не был готов к зачету, материалы к которому она дала заранее.

Как только он начал отвечать, я сразу поняла, что у него никаких абсолютно знаний нет, что перед ним Википедия или какие-то отрывки конспекта, и начала ему объяснять материал, который он не усвоил. После этого он гневно на меня набросился, накричал и вышел из зачета,

– сказала экзаменатор.

Преподавательница заявила, что мать студента является директором одной из школ. И на следующий день после экзамена другая женщина, чиновник МОН, позвонила ей и начала угрожать.

Она начала угрожать, что до конца дня меня уволят с работы, а на следующий день на всех каналах будет информация о том, как я поиздевалась над студентом,

– сказала преподавательница.

Мейзерская утверждает, что в конце разговора женщина спросила, поставит ли преподавательница зачет юноше. Та отказала, а уже после этого в телеграм-каналах появилось "видео наклеп".

Полное обращение преподавательницы: смотрите видео

В то же время, некоторые студенты и небезразличные комментаторы требуют публикации записи с зачета. Официальная страница КНЛУ отвечает некорректно и пренебрежительно. Также в ответ требуют доказательства, что парень действительно в больнице.

Впоследствии омбудсмен КНЛУ Екатерина Воронцова записала новое обращение, в котором заявила, что это все манипуляция, чтобы успешно сдать сессию. По ее словам, студент через 3 дня после зачета у Мейзерской якобы сдал модульную контрольную работу по другому предмету.