Днями жінка, 17-річний син якої навчається в КНЛУ, записала відеозвернення. Вона заявила, що юнак зазнав булінгу та цькування з боку викладачів, через що у нього стався інсульт. Про це пише 24 Канал.

До теми Скандал через російську мову в школі Дніпра: як покарали директорку та вчительку

Дитина втратила свідомість під час іспиту

У групі "Батьки SOS" було опубліковане відео, у якому жінка розповіла, що її син мріяв навчатися в КНЛУ та поступив власними силами. Проте, за її словами, він зазнав "переслідування, знущання та приниження вчителів".

Під час відеозвернення мама студента повідомила, що під час складання заліку з дисципліни "Українська література" її син на фоні нервового зриву втратив свідомість й у нього відібрало мову, після чого його госпіталізували з інсультом.

Під час заліку у викладача з української літератури, професора Майзерської Тетяни Северинівки, він втратив свідомість. У дитини відібрало мову… Я не буду відсьогодні замовчувати прізвища, їх декілька. І не буду замовчувати роботу факультету германської філології,

– заявила матір студента у зверненні.

За словами жінки, в університеті цькують студентів. Вона сказала, що раніше не знала про це, проте виявилось, що студенти в чаті між собою обговорюють, що краще піти під Бахмут або "викинутись з 11 поверху", ніж йти на пари деяких викладачів. Тож вона звернулась до батьків інших студентів університету, щоб вони її підтримали.

Я звертаюсь до кожної матері й батька дітей, яких я вже, на жаль, знаю. Які між собою в діалогах говорять про те, що краще зайти в Бахмут або викинутись з 11 поверху, ніж зайти на пару, наприклад, з фонетики,

– сказала вона.

У своєму зверненні вона додала, що стоїть за всіх ображених дітей і такі думки у студентів не є нормою.

Згодом адміністратор групи повідомила, що прибрала відео на прохання родини. Проте зазначила, що від своїх слів ніхто не відмовляється.

Друзі, відео приберу на прохання родини, просять дати трохи часу і від жодного свого слова ніхто не відмовляється, і згодом, готові доводити справу до кінця Це, напевно, перший випадок коли освітянка, директорка школи не стала замовчувати цькування дитини, власної дитини,

– написала адміністратор групи Олена Парфонова.

Звернення матері студента: дивіться відео

Викладачка записала пояснення

Згодом викладачка Тетяна Майзевська записала відео, яке опублікували на офіційній сторінці університету. За її словами, студент перший проявляв агресію та "сам на неї накричав". Мейзерська стверджує, що інцидент трапився через те, що він не був готовий до заліку, матеріали до якого вона дала заздалегідь.

Як тільки він почав відповідати, я зразу зрозуміла, що він ніяких абсолютно знань немає, що перед ним Вікіпедія, або якісь звіти уривки, конспекти й почала йому пояснювати матеріал, який він не засвоїв. Після цього він гнівно на мене накинувся, накричав і вийшов із заліку,

– сказала екзаменаторка.

Викладачка заявила, що матір студента є директоркою однієї зі шкіл. І наступного дня після іспиту інша жінка, посадовиця МОН зателефонувала до неї та почала погрожувати.

Вона почала погрожувати, що до кінця дня мене звільнять з роботи, а наступного дня на всіх каналах буде інформація по те, як я познущалася зі студента,

– сказала викладачка.

Мейзерська стверджує, що наприкінці розмови жінка спитала, чи поставить викладачка залік хлопцеві. Та відмовила, а вже після цього в телеграм-каналах з'явилось "наклепне відео".

Повне звернення викладачки: дивіться відео

Водночас деякі студенти та небайдужі коментатори вимагають публікації запису з заліку. Офіційна сторінка КНЛУ відповідає некоректно та зневажливо. Також у відповідь там вимагають докази, що хлопець справді у лікарні.

Згодом освітня омбудсменка КНЛУ Катерина Воронцова записала нове звернення, у якому заявила, що це все маніпуляція, щоб успішно скласти сесію. За її словами, студент через 3 дні після заліку в Мейзерської нібито здав модульну контрольну роботу з іншого предмета.