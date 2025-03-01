Об этом 24 Каналу рассказала политолог-американистка Александра Филиппенко, отметив, что Владимир Путин, однозначно, наблюдал за таким действом и "аплодировал за кулисами". Она добавила, что спор между президентом США и Украины является абсолютно неожиданным.

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Чего требуют в США

Александра Филиппенко отметила, что во время разговора с Зеленским Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс неоднократно говорили об отсутствии уважения к США.

Это прозвучало, как только Владимир Зеленский покинул Белый дом. Якобы недостаточно уважения было проявлено лидером Украины в отношении американской стороны. Хотя мы все знаем, что Зеленский неоднократно благодарил США. Он очень много об этом говорил в течение всего полномасштабного вторжения,

– подчеркнула она.

Несмотря на все, президент США до сих пор рассматривает возможность подписания соглашения с Украиной о полезных ископаемых.

Обратите внимание! Директор по коммуникациям Андрей Добрянский отметил, что результаты переговоров между США и Украиной выгодны только Владимиру Путину, поскольку риторика администрации Трампа усилила разногласия между украинцами и американцами. По его словам, из-за спора между лидерами двух стран было сорвано подписание соглашения о полезных ископаемых, что является потерей для США.

Тот скандал, который случился в Белом доме оказался совершенно неожиданным для всех, ведь эта встреча должна была быть лишь формальностью, где все бы обменивались любезностями.

Не "телевизионное шоу"

Политолог-американистка заметила, что Дональд Трамп после перепалки с Владимиром Зеленским назвал то, что произошло хорошим "телевизионным шоу". Однако это совсем не так, ведь лидер Украины говорил о реальных человеческих жизнях и войне, которая несет боль и страдания, из-за российской агрессии.

Трамп смотрит на Украину как бизнесмен, который покупает что-то, в частности редкоземельные металлы. Он привык так действовать, но мы говорим о войне, в которой гибнут люди, поэтому такой подход несколько странным,

– подчеркнула Александра Филиппенко.

Она также добавила, что соглашение о полезных ископаемых могут подписать и другие представители Украины и США, в частности министры финансов государств.