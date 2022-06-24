Пока местным жителям запрещено покидать город. Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины 23 июня.

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Как в Мариуполе продолжается перепись населения

Оккупанты проводят в Мариуполе "перепись населения" и предлагают услуги по захоронению за 10 000 гривен,

– говорится в сообщении.

Во время процедуры "переписи населения" у людей требуют документы, удостоверяющие личность. Также они должны оставить свои отпечатки пальцев.

Сейчас в городе работает несколько съемочных групп пропагандистских телеканалов, которые создают лживые сюжеты. У них есть задача продемонстрировать "налаживание мирной жизни".

Также в городе работают частные похоронные команды из России. Цена их "услуг" – 10 000 гривен за одно тело.

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Цены на все растут

Цены на товары и услуги в Мариуполе сильно растут. Хотя у большей части населения нет никакого заработка.

К примеру, стоимость полуторалитровой бутылки воды составляет около 100 гривен. Стоимость мяса тоже космическая. В частности, свинина стоит 600 гривен.

Оккупанты выселяют мариупольцев и сносят их дома

Российские оккупанты выгоняют мариупольцев на улицу. Они сообщают местным жителям о том, что их дома собираются сносить. Люди должны вывезти вещи за сутки. На то, что это фактически невозможно, захватчикам наплевать. Об этом россияне предупреждают на бумажных объявлениях.

В то же время российские боевики начали строить "модульные домики" для мариупольцев, потерявших свой дом. Они расположены рядом с линией оккупационной обороны.

Понятно, что жить там очень опасно. Таким образом, оккупанты снова пытаются прикрыться гражданским населением, боясь украинской атаки.

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