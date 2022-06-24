Поки що місцевим жителям заборонено залишати місто. Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України 23 червня.

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Як у Маріуполі триває перепис населення

Окупанти проводять в Маріуполі "перепис населення" та пропонують послуги з поховання за 10 000 гривень,

– мовиться в повідомленні.

Під час процедури "перепису населення" у людей вимагають документи, що посвідчують особу. Також вони мають залишити свої відбитки пальців.

Зараз у місті працює декілька знімальних груп пропагандистських телеканалів, які створюють брехливі сюжети. Вони мають завдання продемонструвати "налагодження мирного життя".

Також в місті працюють приватні похоронні команди з Росії. Ціна їхніх "послуг" – 10 000 гривень за одне тіло.

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Ціни на все зростають

Ціни на товари та послуги в Маріуполі сильно зростають. Хоч більша частина населення не має жодного заробітку.

Наприклад, вартість півторалітрової пляшки води складає близько 100 гривень. Вартість м'яса теж космічна. Зокрема, свинини коштує 600 гривень.

Окупанти виселяють маріупольців і зносять їхні будинки

Російські окупанти виганяють маріупольців на вулицю. Вони повідомляють місцевих мешканців про те, що їхні домівки збираються зносити. Люди мають вивезти речі за одну добу. Що це фактично є неможливим, загарбникам начхати. Про це росіяни попереджають на паперових оголошеннях.

Водночас російські бойовики почали будувати "модульні будиночки" для маріупольців, які втратили свою домівку. Вони розташовані одразу поруч з лінією окупаційної оборони.

Зрозуміло, що жити там дуже небезпечно. Таким чином окупанти знову намагаються прикритися цивільним населенням, боячись української атаки.

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