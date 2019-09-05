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      Перепись населения откроет шокирующую правду об объемах трудовой миграции, – исследование

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      Перепись населения
      Перепись населения / ua.news

      Полученные реальные данные во время переписи должны стать двигателем для разработки взвешенной миграционной и демографической политики, что крайне необходима государству.

      Намерения премьер-министра Украины провести перепись населения может неприятно удивить Кабинет Министров, поскольку на работу за границу уехали миллионы украинцев. Об этом идет речь в материале "5 канала", в котором освещается проблематика трудовой миграции.

      По последним подсчетам экспертов, только в трудовой миграции участвуют более восьми миллионов украинцев.

      Надо исследовать, в частности, сколько реального населения в стране выехало, сколько находится за границей – собственно в этом и есть смысл переписи,
      – сказал председатель правления центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

      Полученные реальные данные во время переписи должны стать двигателем для разработки взвешенной миграционной и демографической политики, что крайне необходима государству. Ее должны внедрить новоназначенные чиновники, добавляют эксперты. К тому же, такие специальные инициативы доказали эффективность во многих европейских странах.

      "Соседние государства ведут политику не только привлечения работников, но и политику интеграции, ассимиляции. К примеру, Польша делает доступными ставки по ипотеке. Также действуют медицинское страхование, социальные гарантии для семей. То же самое будет делать Германия, Словакия, Чехия", – заявил эксперт программы "Международная и внутренняя политика украинского института будущего" Игорь Тышкевич.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Заробитчане
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