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      Перепис населення відкриє шокуючу правду про обсяги трудової міграції, – дослідження

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      Перепис населення
      Перепис населення / ua.news

      Отримані реальні дані під час перепису, повинні стати двигуном для розробки виваженої міграційної та демографічної політики, що вкрай необхідна державі.

      Наміри прем’єр-міністра України провести перепис населення може неприємно здивувати Кабінет Міністрів, оскільки на роботу закордон виїхали мільйони українців. Про це йде мова в матеріалі "5 каналу", в якому висвітлюється проблематика трудової міграції.

      За останніми підрахунками експертів, лише у трудовій міграції беруть участь більше восьми мільйонів українців.

      Треба дослідити, зокрема, скільки реального населення в країн виїхало, скільки знаходиться за кордоном – власне в цьому і є сенс перепису,
      – сказав голова правління центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

      Отримані реальні дані під час перепису, повинні стати двигуном для розробки виваженої міграційної та демографічної політики, що вкрай необхідна державі. Її мають впровадити новопризначені урядовці, додають експерти. До того ж, такі спеціальні ініціативи довели ефективність у багатьох європейських країнах.

      "Сусідні держави ведуть політику не лише залучення заробітчан, але й політику інтеграції, асиміляції. До прикладу, Польща робить доступними ставки по іпотеці. Також діють медичне страхування, соціальні гарантії для родин. Те ж саме буде робити Німеччина, Словаччина, Чехія", – заявив експерт програми "Міжнародна і внутрішня політика українського інституту майбутнього" Ігор Тишкевич.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Заробітчани
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