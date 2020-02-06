Дубилет объяснил, как правительство посчитало украинцев
Кабмин опубликовал результаты электронной переписи населения – нас 37 миллионов 289 тысяч человек. Дмитрий Дубилет объяснил методологию оценки численности наличного населения Украины.
Министр Кабмина Дмитрий Дубилет во время брифинга заявил, что главная задача состояла в том, "чтобы правильно собрать данные из различных источников, а это сложно".
Обратите внимание: В Украине провели электронную перепись населения: результаты
Откуда брали данные о населении
Для получения результатов эксперты брали данные с:
- операторов мобильной связи;
- включали получение обезличенных и агрегированных данных из Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования в отношении лиц в возрасте более 60 лет;
- из государственного реестра актов гражданского состояния граждан в отношении лиц в возрасте до 14 лет;
- из государственного реестра физических лиц-налогоплательщиков.
Кроме того, эксперты учитывали данные пересечения гражданами Украины и иностранцами государственной границы Украины, а также сверили данные этих реестров с поло-возрастной структурой населения Украины, которую ведет Госстат.
Дубилет подчеркнул, что не было возможности оценить количество наших соотечественников, которые сейчас живут на оккупированных территориях Донбасса и в Крыму, и тех, кто постоянно за границей.
Кстати: Проведут ли в Украине традиционную перепись населения