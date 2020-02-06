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      Дубилет объяснил, как правительство посчитало украинцев

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      Дубилет объяснил, как Кабинет Министров Украины провел перепись населения / Пресс-служба Кабмина

      Кабмин опубликовал результаты электронной переписи населения – нас 37 миллионов 289 тысяч человек. Дмитрий Дубилет объяснил методологию оценки численности наличного населения Украины.

      Министр Кабмина Дмитрий Дубилет во время брифинга заявил, что главная задача состояла в том, "чтобы правильно собрать данные из различных источников, а это сложно".

      Обратите внимание: В Украине провели электронную перепись населения: результаты

      Откуда брали данные о населении

      Для получения результатов эксперты брали данные с:

      • операторов мобильной связи;
      • включали получение обезличенных и агрегированных данных из Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования в отношении лиц в возрасте более 60 лет;
      • из государственного реестра актов гражданского состояния граждан в отношении лиц в возрасте до 14 лет;
      • из государственного реестра физических лиц-налогоплательщиков.

      Кроме того, эксперты учитывали данные пересечения гражданами Украины и иностранцами государственной границы Украины, а также сверили данные этих реестров с поло-возрастной структурой населения Украины, которую ведет Госстат.

      Дубилет подчеркнул, что не было возможности оценить количество наших соотечественников, которые сейчас живут на оккупированных территориях Донбасса и в Крыму, и тех, кто постоянно за границей.

       Кстати: Проведут ли в Украине традиционную перепись населения

      Населення України по віку інфографіка 24 каналНаселения Украины по возрасту / Инфографика 24 канала

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины Статистика Дмитрий Дубилет Перепись населения Социологическое исследование исследования
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