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      Дубілет пояснив, як уряд порахував українців

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      Дубілет пояснив, як Кабінет Міністрів України провів перепис населення / Пресслужба Кабміну

      Кабмін опублікував результати електронного перепису населення – нас 37 мільйонів 289 тисяч осіб. Дмитро Дубілет пояснив методологію оцінки чисельності наявного населення України.

      Міністр Кабміну Дмитро Дубілет під час брифінгу заявив, що головне завдання полягало у тому, "щоб правильно зібрати дані із різноманітних джерел, а це складно".

      Зверніть увагу: В Україні провели електронний перепис населення: результати

      Звідки брали дані про населення

      Для отримання результатів експерти брали дані з:

      • операторів мобільного зв'язку;
      • включали отримання знеособлених та агрегованих даних з Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування щодо осіб у віці більше 60 років;
      • з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо осіб у віці до 14 років;
      • з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків.

      Окрім того, експерти враховували дані перетину громадянами України та іноземцями державного кордону України, а також звірили дані цих реєстрів зі статево-віковою структурою населення України, яку веде Держстат.

      Дубілет вкотре наголосив, що не було можливості оцінити кількість наших співвітчизників, які нині мешкають на окупованих територіях Донбасу та у Криму, та тих, хто постійно за кордоном.

      До речі: Чи проведуть в Україні традиційний перепис населення

      Населення України по віку інфографіка 24 канал
      Населення України по віку / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Статистика Кабінет Міністрів України Новини України Новини політики Перепис населення Дмитро Дубілет дослідження Соціологічне дослідження
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