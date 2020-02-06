Дубілет пояснив, як уряд порахував українців

Кабмін опублікував результати електронного перепису населення – нас 37 мільйонів 289 тисяч осіб. Дмитро Дубілет пояснив методологію оцінки чисельності наявного населення України.

Міністр Кабміну Дмитро Дубілет під час брифінгу заявив, що головне завдання полягало у тому, "щоб правильно зібрати дані із різноманітних джерел, а це складно".

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Звідки брали дані про населення

Для отримання результатів експерти брали дані з:

операторів мобільного зв'язку;

включали отримання знеособлених та агрегованих даних з Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування щодо осіб у віці більше 60 років;

з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо осіб у віці до 14 років;

з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків.

Окрім того, експерти враховували дані перетину громадянами України та іноземцями державного кордону України, а також звірили дані цих реєстрів зі статево-віковою структурою населення України, яку веде Держстат.

Дубілет вкотре наголосив, що не було можливості оцінити кількість наших співвітчизників, які нині мешкають на окупованих територіях Донбасу та у Криму, та тих, хто постійно за кордоном.

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Населення України по віку / Інфографіка 24 каналу