В выпуске "Есть вопрос" за 10 июля – секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что Минские договоренности хотят менять. Первый заместитель главы украинской делегации в ТКГ Алексей Резников объяснил, что стремится официальный Киев изменить. Виктор Медведчук через суд пытается запретить продажу книги известного историка и журналиста Вахтанга Кипиани и издательства "Виват" "Дело Василия Стуса".

Также в выпуске "Есть вопрос" на 24 канале: Подобная история, как сейчас с книгой Вахтанга Кипиани, уже была с фильмом "Запрещенный" про Василия Стуса. Сцену из суда, в которой фигурирует герой "адвокат Медведчук", настоящий Виктор Медведчук требовал вырезать. Авторы фильма отказались – история получила огласку, а фильм получил дополнительную рекламу и немало просмотров.