У випуску програми "Є питання" за 10 липня – секретар РНБО Олексій Данілов сказав, що мінські домовленості хочуть змінювати. Перший заступник голови української делегації в ТКГ Олексій Резніков пояснив, що прагне офіційний Київ змінити. Віктор Медведчук через суд намагається заборонити продаж книги відомого історика і журналіста Вахтанга Кіпіані та видавництва "Віват" “Справа Василя Стуса”.

Також у випуску "Є питання" на 24 каналі: Подібна історія, як зараз з книгою Вахтанга Кіпіані, вже була з фільмом "Заборонений" про Василя Стуса. Сцену з суду, в якій фігурує герой "адвокат Медведчук", справжній Віктор Медведчук теж вимагав вирізати. Автори фільму відмовились – історія набула розголосу, а фільм отримав додаткову рекламу і чимало переглядів.