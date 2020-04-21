Переписи населения в 2021 году, скорее всего, не будет

Всеукраинскую перепись населения в 2021 году, скорее всего, проводить не будут. На ее подготовку не хватает времени, а на проведение – денег, сообщают в правительстве.

На подготовку переписи нужен примерно 1 год и 3 месяца. Об этом сообщил министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов в интервью Интерфакс-Украина.

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Перепись – это дорогое удовольствие. Бюджетный запрос, который Госстат подал, кажется, 5,8 миллиарда гривен. У нас весь стабфонд на коронавирус – 65 миллиардов. Это очень серьезное политическое решение и это процесс, который нужно запускать заранее. Например, если бы мы хотели осуществить перепись в 2021 году, то в марте 2020 года мы должны были бы начать подготовку,

– отметил Немчинов.

По словам министра, руководство Государственной службы статистики имеет три сценария проведения: вариант классической переписи, опросы и комбинированный. Немчинову больше нравится комбинированный.

"Этот способ – с максимальным использованием электронных носителей, с максимальным использованием цифровых технологий, но одновременно с дворовым обходом, с реальными вещами. Но даже чисто цифровая перепись – это очень большие средства", – пояснил министр.

Когда в Украине проводили перепись населения?Последняя и первая во времена независимости перепись населения проводилась еще в 2001 году. Тогда в Украине насчитали 48 миллионов 457 тысяч населения.



Впоследствии перепись планировали на 2012 год. Она была перенесена из-за отсутствия финансирования.



Экс-министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет в январе 2020 года сообщил о результатах электронной переписи населения. Согласно им, по состоянию на 1 декабря 2019 года численность населения Украины составляла 37 миллионов 289 тысяч человек. Оценка не охватила неподконтрольные территории Крыма, Донецкой и Луганской областей.