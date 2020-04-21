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      Перепису населення у 2021 році, швидше за все, не буде

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      На Всеукраїнський перепис не вистачає фінансування / Вчасно

      Всеукраїнський перепис населення у 2021 році, швидше за все, не проводитимуть. На його підготовку не вистачає часу, а на проведення – грошей, повідомляють в уряді.

      На підготовку перепису потрібен приблизно 1 рік і 3 місяці. Про це повідомив міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

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      Перепис – це дороге задоволення. Бюджетний запит, який Держстат подав, здається, 5,8 мільярда гривень. У нас увесь стабфонд на коронавірус – 65 мільярдів. Це дуже серйозне політичне рішення і це процес, який потрібно запускати заздалегідь. Наприклад, якби ми хотіли здійснити перепис у 2021 році, то в березні 2020 року ми мали б розпочати підготовку,
      – зазначив Немчінов.

      За словами міністра, керівництво Державної служби статистики має три сценарії проведення: варіант класичного перепису, опитування і комбінований. Немчінову більше до вподоби комбінований.

      "Цей спосіб – з максимальним використанням електронних носіїв, із максимальним використанням цифрових технологій, але водночас із дворовим обходом, з реальними речами. Але навіть суто цифровий перепис – це дуже великі кошти", – пояснив міністр.

      Коли в Україні проводили перепис населення?Останній і перший за часів незалежності перепис населення проводився ще у 2001 році. Тоді в Україні нарахували 48 мільйонів 457 тисяч населення.
      Згодом перепис планували на 2012 рік. Його було перенесено за браком фінансування.
      Ексміністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет у січні 2020 році повідомив про результати електронного перепису населення. Згідно з ним, станом на 1 грудня 2019 року чисельність населення України становила 37 мільйонів 289 тисяч осіб. Оцінка не охопила непідконтрольні території Криму, Донецької та Луганської областей.

      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Новини України Новини політики Олег Немчінов Статистика Кабінет Міністрів України Перепис населення
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