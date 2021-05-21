Об этом сказал политолог Николай Давидюк. Он отметил, что точку в деле должен поставить суд, а не личное участие президента.

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"Президент должен гарантировать честный суд, а то, с кем он переписывается – это его личное дело", – заверил Давидюк.

Он также предположил, что среди людей, с которыми переписывается Зеленский, могут быть совершенно разные лица. В частности, коррупционеры или олигархи.

Он же держит связь с олигархами, поэтому переписка с Дугарь не является свидетельством или гарантией,

– подытожил политолог.

Давидюк проанализировал факт переписки Зеленского с Дугарь: видео

Переписка Зеленского с Дугарь: коротко

Владимир Зеленский на пресс-конференции по случаю второй годовщины президентства, которая состоялась 20 мая, рассказал о своей переписке с Яной Дугарь.

Он сказал, что ему не все равно, если эти люди - Яна Дугарь, Юлия Кузьменко и Андрей Антоненко - незаконно осуждены. Говорится о деле об убийстве журналиста Шеремета.

Зеленский показал переписку одному из журналистов.

Зеленский показал журналисту переписку с Яной Дугарь: видео