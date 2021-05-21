Про це сказав політолог Микола Давидюк. Він зауважив, що крапку у справі повинен поставити суд, а не особиста участь президента.

До теми Для мене це важливо, – Яна Дугарь підтвердила листування з Зеленським

"Президент повинен гарантувати чесний суд, а те, з ким він листується – це його особиста справа", – запевнив Давидюк.

Він також припустив, що серед людей, з якими листується Зеленський, можуть бути зовсім різні особи. Зокрема, корупціонери або олігархи.

Він ж тримає зв'язок з олігархами, тому листування з Дугарь не є свідченням чи гарантією,

– підсумував політолог.

Давидюк проаналізував факт листування Зеленського з Дугарь: відео

Листування Зеленського з Дугарь: коротко

Володимир Зеленський на пресконференції з нагоди другої річниці президентства, яка відбулась 20 травня, розповів про своє листування з Яною Дугарь.

Він сказав, що йому не все одно, якщо ці люди – Яна Дугарь, Юлія Кузьменко та Андрій Антоненко – незаконно засуджені. Мовиться про справу щодо вбивства журналіста Шеремета.

Зеленський показав листування одному з журналістів.

Зеленський показав журналістові листування з Яною Дугарь: відео