В то же время освобожденные территории уже зачищают, спасатели занимаются обнаружением и ликвидацией взрывоопасных предметов.

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Города возвращают к жизни

Мэр Ирпеня Александр Маркушин сказал, что, несмотря на то, что сегодня воскресенье, в Ирпене в течение дня снова будет много работы.

Отправляем очередную группу волонтеров на уборку города. Завершаем строительство переправы через реку. Начинаем прокладывать водопровод из Киева,

– рассказал о работе мэр.

По его словам, Красный Крест для обеспечения водой жителей города выделил 20 миллионов гривен.

Мэр поблагодарил всех, кто помогает Ирпеню возрождаться. Также он рассказал, где люди могут искать автомобили, которые находились рядом с мостом через реку Ирпень.

Все эвакуаторы переправили в три локации. Это парковка возле кладбища, парковка возле кафе "Корона" (начало Соборной) и парковки рядом с ЖК "Нью-Йорк". Ищите свои автомобили там,

– сообщил жителям Маркушин.

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