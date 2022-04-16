Российские солдаты всячески грабят мирных украинцев на временно оккупированных территориях. Они готовы воровать даже то единственное, чем Россия обеспечена лучше всего в мире.

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"Спецоперация" россиян

Российские оккупанты забрали у мирных украинцев "бензовоз". Они нанесли на него свой символ и радостно поехали сливать горючее.

Интересно, каково было их удивление, когда вместо горючего они увидели основу любой российской деятельности. Ничего удивительного: оккупанты не смогли отличить бензовоз от ассенизатора. По-видимому, вычищать выгребные ямы в России не принято. Поняв свою ошибку, оккупанты покинули машину в лесу.