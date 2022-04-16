Російські солдати усіляко грабують мирних українців на тимчасово окупованих територіях. Вони готові красти навіть те єдине, чим Росія забезпечена найкраще у світі.

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"Спецоперація" росіян

Російські окупанти забрали у мирних українців "бензовоз". Вони нанесли на нього свій символ та радісно поїхали зливати пальне.

Цікаво, яким було їхнє здивування, коли замість пального вони побачили основу будь-якої російської діяльності. Нічого дивного: окупанти не змогли відрізнити бензовоз від асенізатора. Очевидно, вичищати вигрібні ями у Росії не прийнято. Зрозумівши свою помилку, окупанти покинули машину у лісі.

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