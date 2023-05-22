Об этом сообщил исполнительный директор Союза молочных предприятий Украины Арсен Дидур, комментируя заседание Рабочей группы по вопросу обсуждения законопроектов 9162 "О внесении изменения в Налоговый кодекс Украины о введении взноса на отраслевое финансирование программ продвижения молочной продукции", которое состоялось 22 мая.

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"Введение квазиналога предусматривает аккумуляцию колоссальных средств на счету сомнительной негосударственной организации, которая будет тратить их на какие-то никому не понятные цели. Это создает большие коррупционные риски. Чиновникам вместе с производителями и переработчиками молока нужно вместе сесть и наработать новую дорожную карту возрождения отрасли. А не подавать законопроект и постфактум приглашать перерабатывающие предприятия обсуждать какой новый сбор", – заметил Арсен Дидур.

"Мы имеем опыт подобного квазиналога на раздельный сбор и утилизацию упаковки. Тогда тоже общественная организация через государственную структуру собирала средства. Куда они делись, мы не знаем", - отметил директор департамента внешнеэкономических связей и GR компании "Лакталис Украина" Владимир Мартынчук.

"Созданием нового отраслевого фонда мы ставим телеги перед лошадью. В отрасли немало более важных проблем, чем сбор на продвижение молочной продукции. Например, просроченная задолженность торговых сетей перед переработчиками молока — около 3 миллиардов гривен. Пусть вернут, и в молочной отрасли появятся деньги , в том числе, и на продвижение", - отметил председатель наблюдательного совета компании "Молочный альянс" Сергей Вовченко.

Законопроект №9162 "О внесении изменения в Налоговый кодекс Украины о внедрении взноса на отраслевое финансирование программ продвижения молочной продукции" предусматривает введение сбора в размере 0,5% от реализации молочной продукции, а также ее импорта. Распоряжаться средствами этого сбора, как предполагается, будет "репрезентативная межотраслевая организация".