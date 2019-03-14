Перерезал глотку товарищу и хотел сбежать: детали неудачного покушения на Киевщине

Во время застолья между мужчинами вспыхнула ссора. В результате чего, виновник инцидента схватился за нож и ударил им своего товарища. Происшествие случилось в селе Калиновка Васильковского района. К счастью, никто не погиб. Злоумышленнику грозит наказание по статье – покушение на умышленное убийство.

Гость с ножом набросился на хозяина и полоснул его по шее. Затем, чтобы избежать ответственности, нападавший с орудием преступления сбежал в неизвестном направлении. Скорую помощь вызвала соседка. Об этом сообщает полиция Киевской области.

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Тяжелораненого 34-х летнего жителя Калиновки вовремя доставили в больницу, медикам удалось спасти ему жизнь. Именно они сообщили о нападении в полицию. Работники Калиновского отделения полиции оперативно отработали возможные пути бегства злоумышленника и задержали его на местной железнодорожной станции.



Мужчина, который совершил преступление в селе Калиновка

Мужчине 38 лет, он родился на Херсонщине, но временно проживал в Васильковском районе. Ранее уже был судим за подобное преступление. Он признался полицейским, что бежал от правосудия "в мир, куда ноги несут".

Карта поселка, где произошел инцидент

Во время осмотра сотрудники полиции изъяли у него вещественные доказательства: кухонный нож, одежду со следами крови. По факту покушения на убийство открыто уголовное производство и ведется следствие.